नई दिल्ली: हिंदू धर्म में मुहूर्त का खास महत्व होता है. कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त को देखकर ही किया जाता है. चाहें वह घर हरो या शादी सभी कार्यों में शुभ मुहूर्त का खास महत्व होता है. हिंदू पंचांग में दो तरह के मुहूर्त होते हैं शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त. जब कभी भी अशुभ नक्षत्र का योग बनता है तो उसे पंचक (Panchak 2021) कहा जाता है. इस साल 2021 में पंचक की शुरुआत 15 जनवरी यानी आज से हो रहा है. इसका मतलब यह हुआ कि आज से कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता.

क्या होता है चोर पंचक (Chor Panchak)

शुक्रवार को लगने के कारण इस पंचक को तोर पंचक भी कहा जाता है. विद्वानों के अनुसार, इस पंचक में यात्रा करने की मनाही है. इस पंचक में लेन-देन, व्यापार और किसी भी तरह के सौदे भी नहीं करने चाहिए. मना किए गए कार्य करने से धन हानि हो सकती है. इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को सोमवार और मंगलवार के पंचक को माना जा सकता है. रविवार को शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है. इसके प्रभाव से ये पांच दिन शारीरिक और मानसिक परेशानियों वाले होते हैं.

कब तक रहेगा पंचक (Panchak Timings)

आपको बता दें कि पंचक 15 जनवरी शाम 05.06 से शुरू होकर 20 जनवरी की दोपहर 12.36 मिनट तक रहेगा.

पंचक में ना करें ये काम

– पंचक के दौरान घर की छत नहीं बनवानी चाहिए.

– इस दौरान किसी भी तरह का लेन-देन नहीं करना चाहिए.

– पंचक के दौरान किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए.

– इस दौरान शादी नहीं करनी चाहिए या नई दुल्हन को घर में नहां लाना चाहिए.