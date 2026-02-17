Hindi Faith Hindi

Panchak 2026 Date And Time Agni Panchak Is Start From Today These 5 Things Should Not Be Done For Five Days

Panchak 2026: आज से शुरू हो रहा है अग्नि पंचक, पांच दिन गलती से भी नहीं करने चाहिए ये 5 काम

Panchak 2026 Date: आज सूर्य ग्रहण के साथ ही अग्नि पंचक भी लग रहा है और पंचक दिनों तक चलते हैं. इस दौरान कुछ कार्यों को करना वर्जित माना गया है.

Agni Panchak 2026

Agni Panchak 2026: सनातन धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले मुहूर्त देखा जाता है और मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य शुभ फल प्रदान करता है. जिस शुभ मुहूर्त होता है उसी प्रकार साल के कुछ दिनों को अशुभ मुहूर्त माना गया है. अशुभ मुहूर्त में कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है. आज यानि 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इसके साथ ही पंचांग के अनुसार आज से अग्नि पंचक भी शुरू हो रहे हैं. अग्नि पंचक के 5 दिन बेहद ही अशुभ माने जाते हैं और इस दौरान भूलकर भी कुछ कार्य नहीं करने चाहिए. आइए जानते हैं कब से कब तक रहेगा अग्नि पंचक और इस दौरान कौन-से कार्य करना वर्जित माना गया है?

अग्नि पंचक 2026 कब से कब तक रहेगा?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में प्रवेश करने के बाद धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों से होकर गुजरता है, तब पंचक लगता है. पांच नक्षत्रों के समूह को पंचक कहा जाता है और हिंदू धर्म में पंचक को अशुभ माना गया है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 17 फरवरी को सुबह 9 बजकर 5 मिनट पर पंचक शुरू होगा और 21 फरवरी को शाम 7 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगा. बता दें कि जब पंचक की शुरुआत मंगलवार के दिन होती है तो इसे अग्नि पंचक कहा जाता है.

अग्नि पंचक में नहीं करने चाहिए ये काम

पंचक काल में नया बिस्तर में न तो नया बिस्तर खरीदना चाहिए और न ही चारपाई बनवानी चाहिए. शास्त्रों के मुताबिक पंचक में चारपाई बनवाना अशुभ होता है और ऐसा करने से परिवार में तनाव का वातावरण बनता है.

पंचक काल में लकड़ी, घास या किसी ज्वलनशील सामग्री को संग्रह नहीं करना चाहिए. यानि इस दौरान गलती से भी की किसी भी माचिस, लकड़ी या अन्य ज्वलनशील चीज की शॉपिंग नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने से भविष्य में आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है.

पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा करना भी अशुभ माना गया है. हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा यम की यानि यमराज की दिशा होती है और पंचक में गलती से भी इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए.

यदि कोई व्यक्ति अपना घर बनवा रहा है और घर की छत डलवाना का काम शुरू होने वाला है तो पंचक काल में इसे रूकवा देना चाहिए. पंचक में घर की छत बनवाना अशुभ माना गया है. इसकी वजह से आर्थिक संकटों और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए पंचक में छत बनवाना वर्जित माना गया है.

पंचक के दौरान घर की रंगाई-पुताई या मरम्मत यानि इनोवेशन से जुड़ा काम करना भी अशुभ माना गया है.

