  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Panchak 2026 Date Complete All Auspicious Work Before 20 January Otherwise The Planning Will Be Ruined

Panchak 2026: 20 जनवरी से पहले निपटा लें सारे शुभ काम! वरना बनी-बनाई प्लानिंग हो जाएगी चौपट

Panchak 2026: हिंदू धर्म में कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता है. कुछ दिन व नक्षत्र ऐसे होते हैं जिन्हें अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा गया है और उस दौरान कुछ शुभ कार्य नहीं किए जाते.

Published date india.com Published: January 16, 2026 3:07 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Panchak 2026: 20 जनवरी से पहले निपटा लें सारे शुभ काम! वरना बनी-बनाई प्लानिंग हो जाएगी चौपट

Panchak 2026 Date: सनातन धर्म में किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य को करने से पहले मुहूर्त देखा जाता है और मान्यता है कि शुभ मुहूर्त ​में किए गए कार्य का शुभ फल मिलता है. पंचांग में राहुकाल और भद्रा काल की तरह ही पंचक को भी अशुभ माना गया है. यह पंचक हर माह आते हैं और पांच दिनों के होते हैं. पंचक के 5 दिन धार्मिक दृष्टिकोण से अशुभ माने गए हैं और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक की शुभता व अशुभता इस बात से तय होती है कि पंचक किस दिन शुरू हो रहे हैं.

कैसे बनता है पंचक?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पांच नक्षत्र- धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती के संयोग से पंचक बनता है. जब चंद्राम धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम चरण से शुरू होकर रेवती नक्षत्र में अंत में गोचर करता है तब पंचक के पांच दिन शुरू होते हैं. आइए जानते हैं कब शुरू हो रहा है पंचक?

Astrology: भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं इन 5 राशियों के लोग, भोलेनाथ की कृपा से चमकता है इनका भाग्य 7

कब शुरू होगा पंचक?

पंचांग के अनुसार 21 जनवरी 2.26, बुधवार को रात 1 बजकर 35 मिनट पर पंचक शुरू हो रहे हैं और 25 जनवरी 2026, रविवार को दोपहर 1 बजकर 35 मिनट पर समाप्त होंगे. पंचक की शुरुआत बुधवार को हो रही है और इसलिए ये पंचक अशुभ नहीं है यानि इसे दोषरहित माना जाता है. लेकिन फिर भी पंचक के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है.

20 जनवरी से पहले कर लें शुभ काम

अगर आप भी कोई शुभ या मांगलिक कार्य की प्लालिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें पंचक शुरू होने से पहले निपटा लें. 20 जनवरी से पहले ही अपने सभी शुभ कामों को कर लें. नहीं तो बनी-बनाई प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी.

पंचक में नहीं करने चाहिए ये काम

बता दें कि पंचक काल में शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण या किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. इसके अलावा यदि किसी के घर का निर्माण हो रहा है तो पंचक काल में घर की छत भी नहीं डलवानी चाहिए. पंचक में दक्षिण दिशा में यात्रा करना भी वर्जित माना गया है. दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहते हैं और पंचक में इस दिशा में यात्रा करने से दुर्घटना का भय बना रहता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.