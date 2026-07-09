Panchak Yog 2026: जुलाई में बन रहा है सबसे खतरनाक पंचांक योग! इन 4 राशियों की लाइफ में मचाएगा तबाही, ये उपाय दिला सकते हैं राहत

Panchak Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती है. जहां कुछ योग जीवन में सुख-समृद्धि और अपार सफलता लेकर आते हैं, वहीं कुछ ऐसे अशुभ योग भी बनते हैं जो अच्छी-खासी चलती जिंदगी में अचानक उथल-पुथल मचा देते हैं. इन्हीं बेहद अशुभ और खतरनाक माने जाने वाले योगों में से एक है ‘पंचक योग’ (जिसे सामान्य बोलचाल में पंचांक या पंचक कहा जाता है). सनातन परंपरा में पंचक के काल को बेहद संवेदनशील और नकारात्मक प्रभाव वाला माना गया है. मान्यता है कि इस दौरान किए गए कुछ विशेष कार्य जीवन में भारी संकट, हानि या पांच गुना कष्ट लेकर आ सकते हैं. जुलाई में पंचांक योग का निर्माण हो रहा है जो कि कुछ राशियों के लिए बेहद ही अशुभ साबित होने वाला है.
ज्योतिष शास्त्र में पंचांक योग को बेहद अशुभ योग माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगल और वरुण एक-दूसरे से 72 डिग्री के एक विशेष कोण पर आते हैं तब पंचांक योग का निर्माण होता है. इस बार ये योग 22 जुलाई 2026 को बनने जा रहा है. इस योग की वजह से कुछ राशियों के जीवन में तूफान आ सकता है. जिसकी वजह से इन राशियों के लोगों को मानसिक तनाव के साथ ही आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं पंचांक योग किन राशियों के जीवन पर बुरा असर डाल सकता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचांक योग के कारण मिथुन राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में काफी उतार—चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. इन लोगों के बनते काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए कोशिश करें इस दौरान कोई रिस्क न लें. मिथुन राशि वालों को आर्थिक संकट भी झेलना पड़ सकता है और लव लाइफ में भी बिना वजह की कड़वाहट पैदा होगी जो रिश्ते में दरार बन सकती है.
कन्या राशि वालों के लिए पंचांक योग अशुभ साबित होगा. खासतौर पर सेहत के मामले में इस राशि के लोगों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है. गुप्त शत्रुओं से बचकर रहें क्योंकि वह आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे. यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्यक्षेत्र पर कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने से बचें. वहीं व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं तो जुलाई का महीना खत्म होने का इंतजार करें.
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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनु राशि वालों की जिंदगी में भी पंचांग योग तूफान लेकर आएगा. इस राशि के जातकों को पैसों से जुड़ा कोई बड़ा नुकसान हो सकता है जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी. ऐसे में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न करें क्योंकि उसकी वजह से आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है. आपकी वाणी की आपकी दुश्मन बन सकती है इसलिए वाणी पर संयम रखें.
कुंभ राशि के लिए भी पंचांक योग अशुभ साबित हो सकता है. इस राशि के जातक बिना वजह के खर्चों में घिर जाएंगे जिसकी वजह से बजट खराब हो सकता है. ध्यान रखें कि छोटी-छोटी बातों को दिल से न लगाएं क्योंकि ये बातें आपके रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है और इसकी वजह से भारी मानसिक तनाव भी झेलना पड़ सकता है.
जिन राशियों के जातकों के जीवन पर पंचांक योग का अशुभ प्रभाव पड़ेगा उन्हें कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है. इन राशि के लोग रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करें. साथ ही हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं. ऐसा करने से इस खतरनाक योग का अशुभ प्रभाव कम होगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.