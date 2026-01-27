  • Hindi
Panchgrahi Yog 2026: शुरू होने वाला है इन 3 राशियों का गोल्डन टाइम, पंचग्रही योग बदल देगा इनकी किस्मत

Panchgrahi Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह क विशेष महत्व होता है और जब कोई ग्रह चाल बदलता है तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर भी पड़ता है.

Published: January 27, 2026 3:00 PM IST
Panchgrahi Yog 2026: शुरू होने वाला है इन 3 राशियों का गोल्डन टाइम, पंचग्रही योग बदल देगा इनकी किस्मत

Panchgrahi Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और ग्रहों की चाल के लिहाज से फरवरी का महीना बहुत खास है. इस महीने कई ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं और कई ग्रहों के दुर्लभ संयोग से राजयोग का भी निर्माण हो रहा है. ग्रहों का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर भी शुभ व अशुभ प्रभाव डालता है. इस बार फरवरी के महीने में पंचग्रही योग भी बनने जा रहा है तो कि कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ होता है. बता दें कि पंचग्रही योग 23 फरवरी 2026 को बनने जा रहा है. आइए जानते हैं कि किन राशियों की किस्मत बदलेगा पंचग्रही योग?

क्या होता है पंचग्रही योग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली के किसी एक भाव या एक राशि में एक साथ पांच ग्रह विराजमान होते हैं तो पंचग्रही योग बनता है. जिसे बहुत ही शक्तिशाली और शुभ योग समाना गया है. बता दें कि 23 फरवरी को कुंभ राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और राहु विराजमान होंगे जिससे पंचग्रही योग का निर्माण होगा. इन 3 राशियों के लिए शुभ होगा पंचग्रही योग.

मेष राशि

पंचग्रही योग मेष राशि वालों की किस्मत बदल देगा. इस राशि के जातकों को लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलेगा और नौकरीपेश लोगों का प्रमोशन हो सकता है. वहीं ​जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें काम में मुनाफा मिलेगा और नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी यह अच्छा समय होगा.

सिंह राशि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचग्रही राजयोग सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत शुभ साबित होने वाला है. समाज व कार्यस्थल पर इस राशि के लोगों का मान-सम्मान बढ़ेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में मुनाफा मिल सकता है और निवेश के लिए भी यह अच्छा समय है. इस राशि वालों का अपने जीवनसाथी से रिश्ता मजबूत होगा और घर-परिवार में खुशहाली आएगी. साथ ही परिवार से भी रिश्ता मजबूत होगा.

कुंभ राशि

पंचग्रही योग कुंभ राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम लेकर आएगा. इस राशि के लिए धन प्राप्ति से जुड़े नए योग भी बन रहे हैं जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे और नए कार्यों में भी सफलता मिलेगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

