Papmochani Ekadashi 2026 Date Puja Vidhi Vrat Rules Significance

Papmochani Ekadashi 2026 Date: पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी कब है?जानिए पूजा विधि और व्रत के नियम

Papmochani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है. इन्हीं में से पापमोचनी एकादशी विशेष मानी जाती है, जो व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाने वाली तिथि कही गई है.

Papmochani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है. साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में पापमोचनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यही कारण है कि इसे पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है.

पापमोचनी एकादशी 2026 कब है

पंचांग के अनुसार पापमोचनी एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है. वर्ष 2026 में ये व्रत 15 मार्च, रविवार को रखा जाएगा. एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 मार्च को होगा और समापन 15 मार्च को होगा. उदयातिथि के आधार पर व्रत और पूजा 15 मार्च को ही की जाएगी. अगले दिन द्वादशी तिथि पर विधि अनुसार व्रत का पारण किया जाता है.

पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि

पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए. इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें. पूजा के दौरान भगवान को पीले फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें. इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें. दिन भर व्रत रखते हुए भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है. शाम के समय दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती की जाती है और अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया जाता है.

पापमोचनी एकादशी का धार्मिक महत्व

धार्मिक ग्रंथों में पापमोचनी एकादशी को अत्यंत फलदायी व्रत बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत और भगवान विष्णु की पूजा मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है. कई लोग इसे आत्मशुद्धि का व्रत भी मानते हैं, क्योंकि इस दिन व्यक्ति संयम, भक्ति और सकारात्मक विचारों के साथ भगवान की उपासना करता है.

पापमोचनी एकादशी के व्रत के नियम

पापमोचनी एकादशी के व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी माना जाता है. इस दिन चावल, गेहूं और दाल जैसे अनाज का सेवन नहीं किया जाता. व्रत में फल, दूध, मखाना, साबूदाना या अन्य फलाहार लिया जा सकता है. साथ ही इस दिन क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए. धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है और कई तरह के कष्ट दूर हो सकते हैं इसलिए पापमोचनी एकादशी को भक्ति, संयम और आत्मशुद्धि का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

