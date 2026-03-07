Hindi Faith Hindi

Papmochani Ekadashi 2026 Date Vrat Mahatva

Papmochani Ekadashi 2026: आने वाली है पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी, जानिए व्रत की तिथि और महत्व

Papmochani Ekadashi 2026: धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के कई कष्ट दूर हो सकते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.

Papmochani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ और प्रभावशाली व्रत माना जाता है. सालभर में आने वाली 24 एकादशियों में पापमोचनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं. यही वजह है कि भगवान विष्णु के भक्त इस एकादशी का इंतजार पूरे साल करते हैं.

कब है पापमोचनी एकादशी 2026

पंचांग के अनुसार पापमोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है. साल2026 में ये व्रत 15 मार्च, रविवार को रखा जाएगा. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना और व्रत रखने का विशेष महत्व माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भक्त इस दिन विधि-विधान से व्रत रखते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति और जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है.

क्यों खास मानी जाती है पापमोचनी एकादशी

धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है. पद्म पुराण में इस व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति के मन, वचन और कर्म से किए गए दोषों का प्रभाव कम हो सकता है. यही कारण है कि इसे पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है.

पौराणिक कथा से जुड़ा है महत्व

पापमोचनी एकादशी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा भी पुराणों में मिलती है. कथा के अनुसार एक समय च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे. उसी दौरान अप्सरा मंजुघोषा उनकी तपस्या भंग करने के लिए वहां पहुंची. अप्सरा के मोह में पड़कर मेधावी ऋषि अपनी साधना से भटक गए. बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने पिता से इसका उपाय पूछा. तब च्यवन ऋषि ने उन्हें पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी. इस व्रत के प्रभाव से मेधावी ऋषि को अपने पापों से मुक्ति मिल गई.

कैसे किया जाता है पापमोचनी एकादशी व्रत

पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है. इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है. इस दिन भक्त फलाहार करते हैं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं. कई श्रद्धालु इस दिन दान-पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता भी करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत, पूजा और दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

