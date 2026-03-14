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Papmochani Ekadashi 2026: क्या सच में पाप मिट जाते हैं? पापमोचनी एकादशी का चौंकाने वाला रहस्य, एक अप्सरा की वजह से शुरू हुआ था ये व्रत
Papmochani Ekadashi: पापमोचनी एकादशी को हिंदू धर्म में पापों से मुक्ति दिलाने वाला विशेष व्रत माना जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा बेहद रोचक और रहस्यमयी है, पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक अप्सरा के कारण एक महान ऋषि की तपस्या भंग हो गई थी और उसी घटना के बाद इस व्रत से पापमोचन की परंपरा शुरू हुई.
Papmochani Ekadashi: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की उपासना के लिए बेहद पवित्र माना जाता है, साल भर में आने वाली कई एकादशियों में पापमोचनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, लेकिन इस एकादशी से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा भी है जो इसे और भी रहस्यमयी बना देती है.
कैसे हुई पापमोचनी एकादशी की शुरुआत?
पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन समय में मेधावी ऋषि नाम के एक महान तपस्वी थे, वे घने वन में कठोर तपस्या कर रहे थे और भगवान की साधना में पूरी तरह लीन रहते थे, उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उसका प्रभाव स्वर्ग तक महसूस किया जाने लगा.
इसी दौरान स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजुघोषा उस वन में आई, कहा जाता है कि उसने अपने मधुर संगीत और आकर्षक रूप से मेधावी ऋषि का ध्यान भंग कर दिया, धीरे-धीरे ऋषि उसके मोह में पड़ गए और उनकी तपस्या भंग हो गई, कई वर्षों तक वे इस मोह में उलझे रहे और उन्हें इसका अहसास भी नहीं हुआ.
समय बीतने के बाद जब मेधावी ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ, क्रोध में उन्होंने अप्सरा को श्राप दे दिया और स्वयं भी अपने तप के नष्ट होने से बेहद दुखी हो गए, उन्हें लगा कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है.
व्रत से कैसे मिला पापमोचन
कथा के अनुसार इसके बाद मेधावी ऋषि अपने पिता के पास पहुंचे और उनसे पाप से मुक्ति का उपाय पूछा, तब उनके पिता ने उन्हें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, उन्होंने बताया कि यह व्रत मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है.
क्या सच में पाप मिट जाते हैं?
मान्यता है कि जब मेधावी ऋषि ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत किया तो उनके मन की अशुद्धि दूर हो गई और उन्हें आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई, इसी घटना के बाद इस एकादशी को पापमोचनी यानी पापों का मोचन करने वाली एकादशी कहा जाने लगा.
धार्मिक विद्वानों के अनुसार इस कथा का वास्तविक संदेश यह है कि मनुष्य यदि अपनी गलतियों को स्वीकार करे, पश्चाताप करे और भक्ति के मार्ग पर लौट आए तो वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, यही कारण है कि पापमोचनी एकादशी को आत्मशुद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
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