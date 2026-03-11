Hindi Faith Hindi

Papmochni Ekadashi 2026 Kab Hai Note The Correct Date Shubh Muhurat Paran Time And Importance Of This Day

Papmochni Ekadashi 2026 Date: 14 या 15 मार्च! कब है पापमोचनी एकादशी? नोट करें डेट, शुभ मुहूर्त और पारण का समय

Papmochni Ekadashi 2026 Date: पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है.

Papmochani Ekadashi 2026 Date

Papmochni Ekadashi 2026 Date: चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा गया है और यह व्रत श्रीहरि भगवान विष्णु को समर्पित है. इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है और धार्मिक मान्ताओं के अनुसार इस व्रत को रखने वाले जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है. साथ ही पापमोचनी व्रत तन व मन की आत्मिक शांति भी प्रदान करता है. लेकिन इस बार पापमोचनी व्रत की सही डेट को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है. ऐसे में आइए जानते हैं कब रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत?

पापमोचनी एकादशी व्रत 2026 डेट व शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर शुरू होगी और 15 मार्च को सुबह 9 बजकर 16 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल पापमोचनी एकादशी व्रत 15 मार्च 2026, रविवार को रखा जाएगा. इस दिन मीन संक्रांति भी है यानि सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे. ऐसे में इस दिन स्नान-दान का विशेष महत्व माना गया है. इसके अलावा 15 मार्च को पापमोचनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है.

पापमोचनी एकादशी व्रत 2026 का पारण समय

एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानि द्वादशी के दिन किया जाता है. ऐसे में पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च 2026 को किया जाएगा. इस दिन पारण का शुभ समय सुबह 6 बजकर 30 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 54 मिनट तक रहेगा.

पापमोचनी एकादशी का महत्व

हिंदू धर्म में पापमोचनी एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण व फलदायी माना गया है. इस व्रत के नाम से ही स्पष्ट है कि इसे रखने वाले जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आ रही नकारात्मकता भी दूर होती है. इस दिन व्रत रखने व व्रत से जुड़े नियमों का पालन करने से जातक को एक हजार गायों के दान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है. एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता और इस दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया जाता है. फिर तुलसी का पूजन किया जाता है और तभी व्रत सम्पूर्ण माना जाता है.

