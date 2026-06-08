11 जून को कौन-सी एकादशी मनाई जाएगी? नोट करें अधिकमास की इस एकादशी की डेट और जानें महत्व

Ekadashi June 2026: सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है, यह व्रत श्रीहरि भगवान विष्णु को समर्पित है. साल में कुल 24 एकादशी आती हैं लेकिन इस साल 26 एकादशी तिथियां पड़ रही हैं. क्योंकि इस साल अधिकमास यानि मलमास है जो कि तीन साल में एक बार आता है. इसलिए मलमास में आने वाला एकादशी का व्रत भी बहुत खास व फलदायी होता है. बता दें कि अधिकमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस साल 11 जून 2026 को मनाई जाएगी जिसे परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है. आइए जानते हैं परमा एकादशी के पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण समय.
वैदिक पंचांग के अनुसार अधिकमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 10 जून 2026 को देर रात 12 बजकर 57 मिनट पर शुरू होगी और 11 जून को रात 10 बजकर 36 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 को रखा जाएगा. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजकर 2 मिनट से लेकर 4 बजकर 42 मिनट तक रहेगा. वहीं सुबह 11 बजकर 53 मिनट से दोपहर 12 बजकर 49 मिनट तक अभिजित मुहूर्त रहेगा. इसके बाद दोपहर 2 बजकर 40 मिनट से दोपहर 3 बजकर 36 मिनट तक विजय मुहूर्त बन रहा है. 11 जून 2026 को परमा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है जो कि पूरे दिन रहेगा.
बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है. 11 जून को परमा एकादशी व्रत रखा जाएगा और 12 जून को व्रत का पारण किया जाएगा. पंचांग के अनुसार व्रत का समय सुबह 5 बजकर 23 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 10 मिनट तक रहेगा.
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परमा एकादशी अधिकमास में आती है और अधिकमास यानि मलमास तीन साल में एक बार आता है. इसलिए परमा एकादशी व्रत तीन साल में एक बार पड़ता है और ऐसे में इस व्रत का पुण्य अन्य एकादशी की तुलना में तीन गुना बढ़ जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परमा एकादशी का व्रत रखने वाले जातक का 100 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है. परमा का अर्थ है सबसे उत्तम, यानि परमा एकादशी सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व उत्तम है. इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है. यह व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति दिलाता है.
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