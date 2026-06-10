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Parama Ekadashi 2026: दुर्लभ संयोगों के बीच रखा जाएगा परमा एकादशी का व्रत, धन, सुख और सौभाग्य पाने का सुनहरा मौका

Parama Ekadashi 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार 11 जनू 2026 को परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और तीन साल में आने वाली इस एकादशी के दिन चार दुर्लभ संयोग बन रहे हैं.

Written by: Renu Yadav
Updated: June 10, 2026, 12:27 PM IST
Parama Ekadashi 2026: दुर्लभ संयोगों के बीच रखा जाएगा परमा एकादशी का व्रत, धन, सुख और सौभाग्य पाने का सुनहरा मौका
Parama Ekadashi 2026

Parama Ekadashi 2026 Date and Shubh Muhurat: सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और जब बात परमा एकादशी की आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. क्योंकि परमा एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार आता है और साल 2026 में परमा एकादशी का व्रत कई दुर्लभ और शुभ संयोगों के बीच रखा जाएगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, परमा एकादशी का व्रत रखने से साधक को जीवन में अपार धन, सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. अगर आप भी लंबे समय से आर्थिक तंगी या दुर्भाग्य से परेशान हैं, तो यह व्रत आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. आइए जानते हैं साल 2026 में परमा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इस दिन बनने वाले उन अद्भुत संयोगों के बारे में, जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं.

परमा एकादशी 2026 व्रत कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 11 जून की मध्यरात्रि 12 बजकर 57 मिनट पर शुरू होगी और 11 जून को रात 10 बजकर 36 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026, गुरुवार को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 12 जून 2026 को द्वादशी तिथि के दिन होगा.

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परमा एकादशी पर बन रहे हैं दुर्लभ संयोग

परमा एकादशी का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्यों​कि इस दिन कई ऐसे योगों का​ निर्माण हो रहा है जो कि इस व्रत के फल को कई गुना बढ़ा देंगे. परमा एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को सामान्य एकादशी व्रत की तुलना में हजार गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी.

  • पंचांग के अनुसार परमा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है जो कि पूरे दिन रहेगा. इस योग को बेहद ही शुभ व फलदायी माना गया है.
  • इसके अलावा 11 जून 2026 को परमा एकादशी के दिन शोभन योग बन रहा है जो कि 01:00 ए एम से जून 12 तक रहेगा.
  • वहीं 11 जून 2026 को गुरुवार का दिन है और यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है. वहीं एकादशी व्रत भी विष्णु जी को समर्पित है. ऐसे में गुरुवार के दिन परमा एकादशी व्रत आना बेहद ही शुभ है.

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परमा एकादशी के दिन ऐसे करें भगवान विष्णु का पूजन

परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और फिर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें. इसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें पीले फूल, पीले फल, चंदन, तुलसी दल अर्पित करें. फिर घी का दीपक जलाएं और एकादशी व्रत की कथा व आरती पढ़ें. दिनभर व्रत रखने के बाद शाम को फलाहार करें और फिर अगले दिन यानि द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें. व्रत का पारण करने के बाद किसी ब्राह्मण को अन्न व धन का दान करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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