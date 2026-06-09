Parama Ekadashi 2026: 'धनकुबेर' बनने के 5 अचूक उपाय! महादेव की वो गुप्त सलाह जिसने कुबेर को बनाया था 'धनराज'

Parama Ekadashi 2026: क्या आप जानते हैं कि स्वयं महादेव के कहने पर कुबेर देव ने इसी व्रत से पाया था अकूत वैभव. शास्त्रों के अनुसार वो कौन से 5 उपाय हैं जो आपको भी धनकुबेर बना सकते हैं? पूरी रिपोर्ट अभी पढ़ें और शेयर करें!

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Lord Shiva’s Secret: सनातन धर्म के शास्त्रों में एक ऐसी दुर्लभ एकादशी का वर्णन है, जो केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे 5 दिनों तक चलती है! इसे ‘परमा एकादशी’ कहा जाता है. स्कंद पुराण के अनुसार, इसी एकादशी से ‘पंचरात्रिका व्रत’ की शुरुआत होती है, जिसे साक्षात दरिद्रता मिटाने वाला और अकूत धन-वैभव देने वाला माना गया है. यदि आप भी जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो शास्त्रों में बताए गए ये 5 अचूक उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं.

स्वयं महादेव की एक गुप्त सलाह और इस महाव्रत के प्रभाव से यक्षराज कुबेर ‘धन के देवता’ बने थे. आइए जानते हैं शास्त्रों पर आधारित इस व्रत का पूरा रहस्य और कंगाली मिटाने के वो 5 अचूक नियम:

महादेव की वो गुप्त सलाह: कुबेर के धनराज बनने की कथा

पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार, यक्षराज कुबेर जन्म से धनपति नहीं थे. वे भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन तीव्र आर्थिक संकट और दरिद्रता से घिरे थे. तब स्वयं देवों के देव महादेव ने उन्हें अधिक मास के इस गुप्त महाव्रत को करने की सलाह दी थी.

महादेव के निर्देश पर कुबेर देव ने परमा एकादशी से अमावस्या तक इस ‘पंचरात्रिका व्रत’ का अत्यंत कठिन और विधिपूर्वक पालन किया. उनकी इस घोर तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें देवताओं का ‘धनाध्यक्ष’ यानी पूरे ब्रह्मांड के धन का स्वामी बना दिया.

इन 5 उपायों से आप भी बन सकते हैं ‘धनकुबेर’

शास्त्रों में इस 5 दिनों के अनुष्ठान के दौरान कुछ विशेष कर्म करने का विधान बताया गया है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन से कंगाली को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं:

पांच रात्रियों का अखंड दीपदान: परमा एकादशी की शाम से लेकर अमावस्या की रात तक घर के मुख्य द्वार और ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगातार जलना चाहिए. यह उपाय दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है.

मानसिक शुद्धि और ‘मानस स्नान’: ऋषि कौंडिन्य के अनुसार, इन 5 दिनों में केवल शरीर का उपवास काफी नहीं है. मन से क्रोध, लोभ, और निंदा का पूरी तरह त्याग करके मानस स्नान करना अनिवार्य है ताकि लक्ष्मी का स्थायी वास हो सके.

पांच मुखी दीपक से महाआरती: पंचरात्रिका व्रत के दौरान हर शाम भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप और माता लक्ष्मी की पांच मुखी दीपक से आरती करें. यह अटके हुए धन को वापस दिलाने में बेहद कारगर माना गया है.

पीली कौड़ियों का महाप्रयोग: एकादशी के दिन भगवान विष्णु और कुबेर देव के चरणों में 5 पीली कौड़ियां और केसर से रंगे अक्षत अर्पित करें. अमावस्या के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें.

अमावस्या पर महादान और अन्न सेवा: व्रत के अंतिम दिन यानी अमावस्या तिथि पर व्रत का समापन होता है. इस दिन किसी सुपात्र ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, जल, वस्त्र और पीले फल का दान अवश्य करें.

व्रत के कड़े नियम

यदि आप इन उपायों का पूरा फल पाना चाहते हैं, तो इन 5 दिनों में कुछ कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है.

आहार के नियम: श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार या तो पूर्ण निर्जला उपवास रखें या पूरे दिन व्रत रखकर केवल शाम के समय (सूर्यास्त के बाद) एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करें.

वर्जित चीजें: इन 5 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य, भूमि शयन और अन्न विशेषकर चावल व दालों का पूर्ण त्याग अनिवार्य है.

शास्त्रों का मत है कि जो व्यक्ति पूरे महीने अधिक मास के नियमों का पालन नहीं कर पाता, वह यदि केवल इन 5 दिनों (पांच रात्रियों) का ‘पंचरात्रिका व्रत’ विधिपूर्वक कर ले, तो उसे संपूर्ण पुरुषोत्तम मास का फल मिल जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.