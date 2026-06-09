Parama Ekadashi 2026: 'धनकुबेर' बनने के 5 अचूक उपाय! महादेव की वो गुप्त सलाह जिसने कुबेर को बनाया था 'धनराज'

Lord Shiva’s Secret: सनातन धर्म के शास्त्रों में एक ऐसी दुर्लभ एकादशी का वर्णन है, जो केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे 5 दिनों तक चलती है! इसे ‘परमा एकादशी’ कहा जाता है. स्कंद पुराण के अनुसार, इसी एकादशी से ‘पंचरात्रिका व्रत’ की शुरुआत होती है, जिसे साक्षात दरिद्रता मिटाने वाला और अकूत धन-वैभव देने वाला माना गया है. यदि आप भी जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो शास्त्रों में बताए गए ये 5 अचूक उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं.
स्वयं महादेव की एक गुप्त सलाह और इस महाव्रत के प्रभाव से यक्षराज कुबेर ‘धन के देवता’ बने थे. आइए जानते हैं शास्त्रों पर आधारित इस व्रत का पूरा रहस्य और कंगाली मिटाने के वो 5 अचूक नियम:
पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार, यक्षराज कुबेर जन्म से धनपति नहीं थे. वे भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन तीव्र आर्थिक संकट और दरिद्रता से घिरे थे. तब स्वयं देवों के देव महादेव ने उन्हें अधिक मास के इस गुप्त महाव्रत को करने की सलाह दी थी.
महादेव के निर्देश पर कुबेर देव ने परमा एकादशी से अमावस्या तक इस ‘पंचरात्रिका व्रत’ का अत्यंत कठिन और विधिपूर्वक पालन किया. उनकी इस घोर तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें देवताओं का ‘धनाध्यक्ष’ यानी पूरे ब्रह्मांड के धन का स्वामी बना दिया.
शास्त्रों में इस 5 दिनों के अनुष्ठान के दौरान कुछ विशेष कर्म करने का विधान बताया गया है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन से कंगाली को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं:
यदि आप इन उपायों का पूरा फल पाना चाहते हैं, तो इन 5 दिनों में कुछ कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है.
आहार के नियम: श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार या तो पूर्ण निर्जला उपवास रखें या पूरे दिन व्रत रखकर केवल शाम के समय (सूर्यास्त के बाद) एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करें.
वर्जित चीजें: इन 5 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य, भूमि शयन और अन्न विशेषकर चावल व दालों का पूर्ण त्याग अनिवार्य है.
शास्त्रों का मत है कि जो व्यक्ति पूरे महीने अधिक मास के नियमों का पालन नहीं कर पाता, वह यदि केवल इन 5 दिनों (पांच रात्रियों) का ‘पंचरात्रिका व्रत’ विधिपूर्वक कर ले, तो उसे संपूर्ण पुरुषोत्तम मास का फल मिल जाता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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