Parama Ekadashi Vrat Katha 2026: क्या है परम एकादशी? राजा हरिश्चंद्र और कुबेर से जुड़ी है यह पौराणिक कथा

Parama Ekadashi 2026: क्या है परम एकादशी का महत्व? जानिए दरिद्रता दूर करने वाली राजा हरिश्चंद्र और कुबेर की पौराणिक कथा, व्रत के वैज्ञानिक लाभ और पूजा विधि.

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Parama Ekadashi Vrat Katha 2026: सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन जब बात ‘परम एकादशी’ की आती है, तो इसका आध्यात्मिक फल और भी अधिक बढ़ जाता है. हर तीन साल में एक बार आने वाले पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परम एकादशी कहा जाता है. यह एकादशी न केवल भगवान विष्णु की असीम कृपा दिलाती है, बल्कि दरिद्रता और दुखों का नाश करने वाली भी मानी गई है.

परम एकादशी की पौराणिक व्रत कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, प्राचीन काल में सुमेधु नाम का एक अत्यंत विद्वान और धार्मिक ब्राह्मण रहता था. वह अपनी पत्नी पवित्रा के साथ जीवन यापन करता था. सुमेधु के पास धर्म का ज्ञान तो था, परंतु वह अत्यधिक निर्धनता से जूझ रहा था. स्थिति इतनी भयावह थी कि कई बार उन्हें भिक्षा तक नहीं मिलती थी और वे भूखे पेट रहने को मजबूर थे.

गरीबी के इस बोझ से परेशान होकर सुमेधु ने अपनी पत्नी से परदेश जाकर धन कमाने की इच्छा व्यक्त की. परंतु पतिव्रता पवित्रा ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी. उसने कहा, मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो उसके भाग्य में लिखा है. परदेश जाने से कर्म फल नहीं बदलेंगे, हमें धैर्य रखना चाहिए.

तभी वहां महर्षि कौड़िन्य का आगमन हुआ. ब्राह्मण दंपत्ति ने महर्षि के चरणों में अपनी पीड़ा व्यक्त की. उनकी दरिद्रता का समाधान बताते हुए महर्षि ने उन्हें अधिक मास में आने वाली परम एकादशी के महत्व के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि यह एकादशी दरिद्रता रूपी अंधकार को दूर करने वाली है. महर्षि ने स्पष्ट किया कि इसी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य और परिवार पुनः प्राप्त किया था, और कुबेर देव ने भी इसी के प्रताप से अपना वैभव वापस पाया था.

सुमेधु और पवित्रा ने पूरी श्रद्धा के साथ पांच दिनों तक ‘पंचरात्रि व्रत’ का कठोर पालन किया. उनकी अटूट निष्ठा और तपस्या को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी दरिद्रता का पूर्णतः विनाश कर उन्हें सुख-समृद्धि से संपन्न कर दिया.

व्रत का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष

परम एकादशी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और इंद्रियों को अनुशासित करने का एक माध्यम है.

इंद्रिय संयम: शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम इस एकादशी का व्रत रखते हैं, तो हम अपनी 10 इंद्रियों और 11वें मन को बाहरी संसार के शोर से हटाकर भीतर की शांति और ईश्वर की भक्ति में लीन करते हैं.

वैज्ञानिक दृष्टि: आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो एकादशी का उपवास हमारे शरीर की ‘सर्विसिंग’ जैसा है. उ.वास करने से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और शरीर की ऑटोफैगी प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है. यह प्रक्रिया कोशिकाओं के भीतर जमा विषैले तत्वों को बाहर निकालती है, जिससे कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.

परम एकादशी हमें सिखाती है कि जीवन के कठिन समय में भी धैर्य और ईश्वर पर विश्वास नहीं खोना चाहिए. ये दिन हमें यह याद दिलाता है कि मनुष्य का जन्म केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है. जो व्यक्ति इस दिन संयम बरतता है और भगवान विष्णु की शरण में रहता है, उसके समस्त पापों का क्षय होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इस साल, परम एकादशी का यह दुर्लभ संयोग हमें अपने कर्मों को सुधारने और आत्मा की शुद्धि का अवसर प्रदान कर रहा है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.