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Parikrama rules: मंदिर की प्रदक्षिणा के अनकहे नियम... जानें किस देवता की कितनी बार परिक्रमा से मिलता है पूर्ण पुण्य?
यदि आप भी मंदिर जाते समय इस उलझन में रहते हैं कि किस भगवान के द्वार पर कितनी बार मुड़ना है, तो यह विशेष लेख आपके लिए है. यहां हम प्राचीन आगम शास्त्रों और मंदिर परंपराओं के आधार पर बता रहे हैं कि किस भगवान की कितनी परिक्रमा करने से आपकी पूजा वास्तव में सफल और फलदायी मानी जाती है.
Parikrama rules: अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं, तो भगवान के दर्शन के बाद उनकी परिक्रमा करना नहीं भूलते. शास्त्रों में परिक्रमा को प्रदक्षिणा कहा गया है, जिसका अर्थ है अपनी दाईं ओर भगवान को रखकर श्रद्धा के साथ घूमना. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, परिक्रमा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन शांत होता है.।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर देवता की परिक्रमा की संख्या अलग-अलग होती है? यदि परिक्रमा सही संख्या और विधि से न की जाए, तो पूजा अधूरी मानी जाती है. आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार किस देवी-देवता की कितनी परिक्रमा करना फलदायी है.
भगवान शिव: कभी न करें पूर्ण परिक्रमा
महादेव की पूजा में परिक्रमा का नियम सबसे अलग है. भगवान शिव की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, बल्कि हमेशा आधी परिक्रमा (अर्ध-प्रदक्षिणा) ही की जाती है. इसका कारण यह है कि शिवलिंग की जलधारी (जहाँ से जल बहता है) को लांघना वर्जित माना गया है इसलिए जलधारी तक जाकर वापस लौट आना चाहिए.
भगवान विष्णु और उनके अवतार
सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण की परिक्रमा पूर्ण रूप से की जाती है. शास्त्रों के अनुसार, विष्णु जी की चार बार परिक्रमा करनी चाहिए. हालांकि, विशेष संकल्पों या पर्वों पर भक्त 5, 7 या 11 जैसी विषम संख्याओं में भी परिक्रमा करते हैं.
मां दुर्गा और शक्ति के रूप
शक्ति की प्रतीक देवी माँ दुर्गा, लक्ष्मी या सरस्वती की पूजा के दौरान एक या तीन बार परिक्रमा करने का विधान है. नवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर सात परिक्रमा करना भी अत्यंत शुभ और ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है.
प्रथम पूज्य गणेश जी
विघ्नहर्ता भगवान गणेश की तीन बार परिक्रमा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. ऐसा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है.
संकटमोचन हनुमान जी
हनुमान जी की भक्ति में परिक्रमा का विशेष महत्व है. सामान्यतः उनकी तीन बार परिक्रमा की जाती है, लेकिन यदि आप किसी विशेष संकट के निवारण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो लोग श्रद्धापूर्वक ग्यारह या इक्कीस परिक्रमा भी करते हैं.
सूर्य देव
वेदों के अनुसार, सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं. उनकी सात बार परिक्रमा करने का विधान है. इससे आरोग्य और तेज की प्राप्ति होती है.
परिक्रमा करते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान:
दिशा का ज्ञान: परिक्रमा हमेशा दाईं ओर (Clockwise) से शुरू करनी चाहिए. भगवान हमेशा आपके दाहिने हाथ की तरफ होने चाहिए.
भाव और निष्ठा: परिक्रमा के दौरान मन में केवल ईश्वर का ध्यान और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए. इधर-उधर की बातें करने से पुण्य कम हो जाता है.
शांतिपूर्ण गति: परिक्रमा बहुत तेज भागकर या उतावलेपन में नहीं करनी चाहिए, बल्कि शांत और स्थिर गति से करनी चाहिए.
परिक्रमा केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है. सही संख्या और विधि के साथ की गई प्रदक्षिणा हमारे भीतर आध्यात्मिक जागृति लाती है और मनोकामनाएं पूर्ण करती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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