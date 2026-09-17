Parivartini Ekadashi 2026: परिवर्तिनी एकादशी कब? क्यों खास है भगवान विष्णु की करवट से जुड़ी ये एकादशी

Parivartini Ekadashi 2026: सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष और अद्वितीय स्थान है. भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है. इस साल परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 22 सितंबर 2026, मंगलवार को रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 सितंबर की रात 8 बजे से आरंभ होगी और इसका समापन 22 सितंबर की रात 9 बजकर 42 मिनट पर होगा. उदयातिथि की मान्यता के अनुसार, व्रत और पूजन 22 सितंबर को ही किया जाएगा.
हिंदू पुराणों के अनुसार, भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी के दिन चार महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं. इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी लेटे-लेटे ही करवट बदलते हैं. करवट बदलने की इसी महत्वपूर्ण पौराणिक घटना के कारण इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी या जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है. माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के करवट बदलने से सृष्टि की गतिविधियों और ऊर्जा में परिवर्तन आता है, जिसका सीधा प्रभाव सभी जीव-जंतुओं और मनुष्यों के जीवन पर पड़ता है.
धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने का विशेष विधान है. पौराणिक कथा के अनुसार, राजा बलि के अजेय अहंकार को समाप्त करने और देवताओं के राजा इंद्र को उनका लोक वापस दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया था. इस एकादशी के दिन जो भक्त सच्चे मन से विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा करते हैं, उनके जीवन के तमाम संकट दूर हो जाते हैं. इस दिन व्रत रखने वाले जातकों को वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है.
परिवर्तिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें. इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. पूजन के दौरान विष्णु जी को पीले पुष्प, तुलसी दल, ऋतु फल, पंचामृत और मिष्ठान अर्पित करें. एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना और उसके सामने दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, हालांकि ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें.
इस पावन तिथि पर अन्न, वस्त्र, फल और अनाजों का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है. गरीबों और जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है. एकादशी की रात को भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए भजन-कीर्तन करना चाहिए. रात्रि जागरण करने से साधक को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है. इस व्रत को करने से व्यक्ति के पिछले और वर्तमान जन्म के जाने-अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के उपरांत मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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