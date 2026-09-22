Parivartini Ekadashi 2026 Vrat Katha: परिवर्तिनी एकादशी आज, शाम को जरूर पढ़ें ये व्रत कथा! इस दिन कथा श्रवण विशेष पुण्यकारी

परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान
वामन अवतार और राजा बलि से जुड़ी है कथा
तीन पग भूमि मांगकर भगवान ने लिया विराट रूप
Parivartini Ekadashi 2026 Vrat Katha: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है. इसे पद्मा एकादशी और पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. भगवान विष्णु को समर्पित इस एकादशी का धार्मिक महत्व विशेष माना गया है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ व्रत कथा पढ़ने और सुनने की परंपरा है. परिवर्तिनी एकादशी की कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार और दैत्यराज बलि से जुड़ी है. आइए जानते हैं इस दिन शाम को पढ़ी जाने वाली यह पौराणिक कथा.
पौराणिक कथा के अनुसार, दैत्यराज बलि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रह्लाद के पौत्र थे. वह पराक्रमी, दानी और धर्म-कर्म में विश्वास रखने वाले राजा थे. अपनी शक्ति और तप के प्रभाव से उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था. देवता इससे चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली.
भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए वामन अवतार धारण किया. वामन रूप में भगवान एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे. उस समय राजा बलि एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे और वहां आने वाले याचकों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे रहे थे.
वामन भगवान को देखकर राजा बलि ने उनका स्वागत किया और उनसे अपनी इच्छा बताने के लिए कहा. भगवान वामन ने उनसे केवल तीन पग भूमि मांग ली. राजा बलि को यह मांग बहुत छोटी लगी. उन्होंने कहा कि आप जितनी भूमि चाहें मांग सकते हैं, लेकिन वामन भगवान अपनी मांग पर अडिग रहे. राजा ने तीन पग भूमि देने का संकल्प कर लिया. कथा के अनुसार, जैसे ही राजा बलि ने दान का संकल्प पूरा किया, भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर लिया. उनके एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग लोक आ गया. अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष नहीं था.
भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा कि अब तीसरा पग कहां रखा जाए. तब राजा बलि ने अपना सिर भगवान के सामने झुका दिया और कहा कि तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया जाए. राजा बलि की दानशीलता और समर्पण से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए. कथा परंपरा में बताया जाता है कि भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का अधिकार दिया और उन्हें अपने संरक्षण का आश्वासन दिया. इस प्रसंग में बलि की भक्ति, वचन पालन और दानशीलता को विशेष रूप से याद किया जाता है.
परिवर्तिनी एकादशी के नाम को भगवान विष्णु के चातुर्मास काल से भी जोड़ा जाता है. धार्मिक परंपरा के अनुसार, इस अवधि में भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में रहते हैं और परिवर्तिनी एकादशी के समय करवट बदलते हैं. इसी कारण इसे परिवर्तिनी या पार्श्व एकादशी कहा जाता है. नारद पुराण में भी इस एकादशी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पद्मा/परिवर्तिनी एकादशी के रूप में वर्णित किया गया है.
आज व्रत रखने वाले श्रद्धालु शाम की पूजा के समय भगवान विष्णु का ध्यान कर परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ या सुन सकते हैं. पूजा में भगवान विष्णु को पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करने की परंपरा है. इसके बाद आरती और अपनी श्रद्धा-सामर्थ्य के अनुसार दान-पुण्य किया जा सकता है. परिवर्तिनी एकादशी की कथा केवल व्रत से जुड़ा प्रसंग नहीं है, बल्कि इसमें दान, वचन पालन, भक्ति और अहंकार के त्याग का संदेश भी मिलता है. धार्मिक परंपरा में इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण और कथा श्रवण विशेष पुण्यकारी माना गया है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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