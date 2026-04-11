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Parshuram Jayanti 2026 Kab Hai Note The Date Shubh Muhurat And Know The Importance

Parshuram Jayanti 2026: कब मनाई जाएगी परशुराम जयंती? नोट करें डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Parshuram Jayanti 2026: भगवान विष्णु का छठा अवतार भगवान परशुराम हैं, जिन्होंने धरती को अत्याचारी शासकों से मुक्त कराया था. आज भी हर साल परशुराम जयंती मनाई जाती है.

Parshuram Jayanti 2026

Parshuram Jayanti 2026: हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है और इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का पूजन किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने धरती पर अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की थी और उन्हें वीरता, ज्ञान और न्याय का प्रतीक माना जाता है. बता दें कि परशुराम जयंती के दिन ही अक्षयत तृतीया का पर्व भी मनाया जाता है जो कि सुख-समृद्धि का प्रतीक माना गया है. आइए जानते हैं कि इस साल कब है परशुराम जयंती और इसका धार्मिक महत्व.

परशुराम जयंती 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजकर 49 मिनट पर शुरू होगी और 20 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल परशुराम जयंती 19 अप्रैल को मनाई जाएगी और अक्षय तृतीया का पर्व भी 19 अप्रैल को ही मनाया जाएगा.

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परशुराम जयंती 2026 शुभ मुहूर्त

परशुराम जयंती के दिन भगवान परशुराम का पूजन किया जाता है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 49 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 12 मिनट तक रहेगा. कहते हैं कि यदि शुभ मुहूर्त में पूजन​ किया जाए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है.

परशुराम जयंती का महत्व

भगवान परशुराम भगवान विष्णु का ही अवतार थे जिन्होंने धरती पर फैले अत्याचार को खत्म करने के लिए जन्म लिया था. परशुराम जी ने धरती को अत्याचारी शासकों से मुक्त कराया जाएगा और धर्म की स्थापना की. उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और ब्राह्मण होते हुए भी उनमें क्षत्रिय गुण थे. परशुराम जयंती के दिन उनका पूजन करने से जातकों को ज्ञान, शक्ति, न्याय और धर्म की प्रेरणा मिलती है.

परशुराम जयंती के दिन ऐसे करें पूजा

परशुराम जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प करें. इसके बाद मंदिर में भगवान परशुराम की तस्वीर रखें और घी का दीपक जलाएं. फिर पुष्प, वस्त्र और नैवेद्य अर्पित करें. भगवान परशुराम को फल, मिठाई या नारियल का भोग लगाएं और उनकी आरती करें.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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