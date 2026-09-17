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घर के गमले में भी करें गणपति विसर्जन, जानें सही तरीका और जरूरी बातें

Ganpati Visarjan at Home: गणेश जी का विसर्जन गमले में भी किया जा सकता है. बाद में उसी गमले में आप पौधा भी लगा सकते हैं. अगर आपको गणेश जी का विसर्जन गमले में करना नहीं आता, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल में घर पर गमले में गणेश जी का विसर्जन करने का तरीका बताएंगे.

Written by: Sapna
Updated: September 17, 2026, 12:38 PM IST
Ganesh Visarjan
गमले में विसर्जन के लिए सीधे मूर्ति को गमले में नहीं रखना चाहिए. इसके लिए सबसे पहले कोई बड़ा सा बर्तन या बाल्टी लें. (AI PHOTO)

इस साल 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया गया. इस दिन लोग अपने घर पर बप्पा को लाते हैं और पूरे विधि-विधान से उनकी पूजा की जाती है. अपनी इच्छा के अनुसार लोग 1, 3, 5, 7, 10 दिन तक बप्पा को घर में विराजमान करते हैं. इसके बाद उनकी पूजा की जाती है और उनका विसर्जन कर दिया जाता है. ज्यादातर लोग विसर्जन के लिए तालाब, नदी, समुद्र में जाते हैं. कई बार ये सभी जगहें साफ-सुथरी नहीं होती हैं. ऐसे में भगवान का एक तरह से अपमान ही होता है. ऐसे में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पर भी गमले में बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं. अगर आपको गमले में विसर्जन नहीं करना आता, तो आज हम आपको पूरे विधि-विधान से बप्पा की मूर्ति को गमले में विसर्जित करने का तरीका बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उस गमले का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं.

विसर्जन से पहले जरूर कर लें ये काम

गणपति बप्पा के विसर्जन से पहले उनकी पूरे विधि-विधान से पूजा की जाती है. उन्हें अंतिम बार फूल, दूर्वा अर्पित किए जाते हैं. भोग लगाया जाता है. उन्हें नारियल चढ़ाया जाता है और पूजा में से थोड़ा अक्षत संभालकर अपने धन के स्थान पर रखा जाता है. विदाई से पहले बप्पा के दाहिने कान में अपनी मनोकामना मांगी जाती है. जाने-अनजाने में जो भी भूल हुई हो, उसके लिए माफी मांगी जाती है और फिर सबसे आखिर में उनका विसर्जन होता है.

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गमले में ऐसे करें विसर्जन

गमले में विसर्जन के लिए सीधे मूर्ति को गमले में नहीं रखना चाहिए. इसके लिए सबसे पहले कोई बड़ा सा बर्तन या बाल्टी लें. इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालें, जिसमें बप्पा की मूर्ति अच्छे से विसर्जित हो पाए. पानी को शुद्ध करने के लिए इसमें कुछ बूंदें गंगाजल की डाल दें. इसके बाद बप्पा के हाथ पहले पानी में डालें. फिर धीरे-धीरे करके पूरी मूर्ति को पानी में डाल दें. जब मूर्ति विसर्जित हो जाएगी, तो उसकी मिट्टी बन जाएगी. इस मिट्टी को किसी गमले में डाल दें. इससे मूर्ति भी विसर्जित हो जाएगी और उस गमले में भी पौधे लगाए जा सकते हैं. आप इसमें तुलसी, फल-फूलों के पौधे लगा सकते हैं.

जरूरी बातें

आप जब भी भगवान की मूर्ति खरीदें, तो ध्यान दें कि वो मिट्टी से बनी हो. बाजार में प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर से भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो पानी में लंबे समय तक घुल नहीं पाती हैं. आपने देखा ही होगा कि गणपति बप्पा के विसर्जन के बाद भी काफी दिन तक मूर्ति नदी, तालाबों, समुद्र में वैसे की वैसे ही दिखती है. कई बार तो वो टूट भी जाती है. इससे एक तरह से उनका अपमान ही होता है. इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप मिट्टी वाली मूर्ति ही खरीदें. इसलिए हमेशा इको-फ्रेंडली मूर्ति ही लेनी चाहिए.

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Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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