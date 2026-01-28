  • Hindi
Phulera Dooj 2026 Date: फुलेरा दूज की डेट को लेकर कन्फ्यूजन खत्म! जानिए सही तारीख और महत्व

Phulera Dooj 2026 Date: हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का ​विशेष महत्व माना गया है और इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के साथ राधा रानी का पूजन किया जाता है. ब्रज क्षेत्र में फुलेरा दूज को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं.

Phulera Dooj 2026 Date: फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इसका खास महत्व माना गया है. विशेष तौर पर ब्रज क्षेत्र में फुलेरा दूज का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन से ही ब्रज में होली की धूम शुरू हो जाती है. हिंदू धर्म में फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त भी माना गया है और इस दिन कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती. यानि फुलेरा दूज का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है. आइए जानते हैं इस साल कब मनाई जाएगी फुलेरा दूज?

फुलेरा दूज 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 18 फरवरी को दोपहर 4 बजकर 57 मिनट पर शुरू होगी और 19 फरवरी को दोपहर 3 बजकर 58 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल फुलेरा दूज का पर्व 19 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा.

फुलेरा दूज 2026 शुभ मुहूर्त

फुलेरा दूज भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी को समर्पित है. इस दिन राधा-कृष्ण का पूजन किया जाता है और उन्हें रंग व गुलाल लगाया जाता है. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 56 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 21 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा सुबह 11 बजकर 10 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक भी पूजा का शुभ मुहूर्त है.

फुलेरा दूज का महत्व

सनातन धर्म में फुलेरा दूज का विशेष महत्व माना गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है फूलों का दिन. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के साथ भक्त फूलों से होली खेलते हैं और इस दिन से ही ब्रज में होली की धूम नजर आने लगती हैं. फुलेरा दूज के दिन सगाई व शादियां भी खूब होती हैं. क्योंकि इसे दोषमुक्त मुहूर्त माना जाता है और इस दिन शुभ या मांगलिक करने पर देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं, यानि इस दिन किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती. यदि किसी मांगलिक कार्य के लिए मुहूर्त नहीं मिल रहा तो फुलेरा दूज के दिन वह कार्य किया जा सकता है. इसलिए इस दिन गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई या नया व्यापार की शुरुआत करते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

