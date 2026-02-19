By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Phulera Dooj 2026: साल का सबसे बड़ा साया आज… आखिर क्यों सनातनी विवाह के लिए सबसे ज्यादा चुनते हैं ये दिन?
Phulera Dooj 2026: फुलेरा दूज को सनातन परंपरा में “अबूझ साया” कहा जाता है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन इतना शुभ माना जाता है कि बिना मुहूर्त देखे विवाह किए जा सकते हैं. ब्रज में राधा-कृष्ण की पुष्प लीला के साथ यह तिथि प्रेम और पवित्र बंधन का प्रतीक बन जाती है.
Phulera Dooj 2026: फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया को आने वाली फुलेरा दूज को सनातन परंपरा में “अबूझ साया” कहा जाता है. यानी ऐसा दिन, जब विवाह जैसे मांगलिक कार्य बिना विशेष मुहूर्त देखे भी संपन्न किए जा सकते हैं. 2026 में यह तिथि खास ज्योतिषीय संतुलन और बसंत ऋतु के प्रभाव के साथ आ रही है, इसलिए इसे साल का सबसे बड़ा शुभ साया माना जा रहा है. उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस दिन शादियों की लंबी लिस्ट पहले से तैयार रहती है.
ब्रज क्षेत्र में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है. बांके बिहारी मंदिर में फूलों की भव्य सजावट होती है. मान्यता है कि इस दिन राधा और कृष्ण स्वयं पुष्प होली का आनंद लेते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं. जब ठाकुरजी का आशीर्वाद सीधे जुड़ा हो, तो विवाह के लिए इससे उत्तम तिथि और क्या हो सकती है?
क्यों नहीं देखा जाता अलग से मुहूर्त?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन का महीना प्रेम, उमंग और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है. फुलेरा दूज पर ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति संतुलित मानी जाती है. यही कारण है कि इसे “अबूझ मुहूर्त” कहा जाता है. जिन परिवारों को लंबी प्रतीक्षा या विस्तृत गणना से बचना हो, वे इस दिन विवाह करना शुभ मानते हैं. धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस दिन देवताओं की विशेष कृपा रहती है और विवाह बंधन मजबूत होता है.
ब्रज में क्यों खास है यह दिन?
वृंदावन और मथुरा में फुलेरा दूज से होली उत्सव की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है. मंदिरों में फूलों की वर्षा, भजन-कीर्तन और रास-लीला का आयोजन होता है. श्रद्धालु मानते हैं कि इस दिन किया गया विवाह राधा-कृष्ण के दिव्य प्रेम जैसा पवित्र और स्थायी होता है. यही वजह है कि ब्रज में इस दिन बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह भी आयोजित किए जाते हैं.
विवाह के लिए क्यों सर्वोत्तम मानी जाती है?
अबूझ साया- इस दिन बिना जटिल गणना के शुभ कार्य संभव हो सकते है. पंडितों से मुहुर्त दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती.
बसंत का आशीर्वाद- ऋतु परिवर्तन, जो नए जीवन और नई शुरुआत का संकेत है.
धार्मिक परंपरा- सदियों से चली आ रही मान्यता, जिसे समाज का समर्थन प्राप्त है.
देव कृपा- इसे राधा-कृष्ण के विवाह का दिन माना जाता है. राधा-कृष्ण को प्रेम, उमंग, आनंद से जोड़कर देखा जाता है.
धर्माचार्यों का मानना है कि विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संकल्प भी है. जब यह संकल्प ऐसे दिन लिया जाए, जिसे स्वयं देवताओं की कृपा प्राप्त हो, तो दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है. फुलेरा दूज इसी विश्वास का प्रतीक है.
इस तिथि पर मंदिरों में फूलों की महक और शहनाइयों की गूंज एक साथ सुनाई देती है. सनातन परंपरा में इसे केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि शुभता का उत्सव माना जाता है. यही कारण है कि साल दर साल फुलेरा दूज विवाह के लिए सबसे ज्यादा चुना जाने वाला दिन बनता जा रहा है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें