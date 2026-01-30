  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Pita Maheshwar Shivling Lord Shiva Father Is Present In This Tunnel They Are Seen Only Once A Year

पिता महेश्वर शिवलिंग: इस सुरंग में विराजमान हैं भगवान शिव के पिता! साल में केवल एक बार ही होते हैं इनके दर्शन

पिता महेश्वर शिवलिंग: देवो के देव महादेव के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट मिट जाते हैं. लेकिन आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जहां शिवजी के पिता के दर्शन होते हैं.

Published date india.com Published: January 30, 2026 11:18 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
पिता महेश्वर शिवलिंग: इस सुरंग में विराजमान हैं भगवान शिव के पिता! साल में केवल एक बार ही होते हैं इनके दर्शन

Pita Maheshwar Shivling: हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवो को देव कहा गया है और कण-कण में शिव विराजमान हैं. धर्म, अध्यात्म, और भक्ति की भूमि काशी और भगवान शिव का नाता बहुत गहरा है. इसलिए काशी को शिव की नगरी भी कहते हैं. वैसे तो ब्रह्मांड के हर कण में भगवान शिव व्याप्त हैं, लेकिन काशी से उनका जुड़ाव सदियों पुराना है और यहां के लोगों की मान्यता है कि स्वंय भगवान शिव काशी और वहां के वासियों की रक्षा करते हैं. माना जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है और वही त्रिशूूल हर मुसीबत से काशी को बचाता है. काशी में भगवान शिव के असंख्य मंदिर हैं, जिनकी महिमा पुराणों में भी व्याप्त है, लेकिन आज हम काशी में भगवान शिव के नहीं बल्कि उनके पिता के मंदिर के बारे में बता रहे हैं.

पिता महेश्वर शिवलिंग

भक्त काशी में भगवान शिव के पिता स्वरूप शिवलिंग ‘पिता महेश्वर’ के दर्शन करने भी जाते हैं. काशी की तंग गलियों में से एक शीतला गली में भगवान शिव 40 फीट की सुरंग के अंदर विराजमान हैं. देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह शिवलिंग पाताल लोक में है. पूरे देश में भगवान शिव का ऐसा कोई मंदिर नहीं है, जहां भक्तों को सामने से नहीं, बल्कि शिवलिंग के ऊपर बनी सुरंग से दर्शन करने का मौका मिलता है. इसे महेश्वर शिवलिंग कहते हैं जो कि स्वंय भगवान शिव के पिता के स्वरूप में स्थित है.

साल में केवल एक बार होते हैं दर्शन

खास बात ये भी है कि ये अनोखा मंदिर साल में एक दिन, सिर्फ शिवरात्रि के दिन खुलता है. मंदिर के अंदर जाने पर भी मनाही है. भक्त सिर्फ सुरंग के छिद्र से ही दर्शन कर सकते हैं. भक्त जल अभिषेक, बिल्व अर्चना और अन्य अर्पण श्रद्धालु इसी छिद्र से करते हैं. मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर की दीवारों पर बने निशान और छापें इसकी प्राचीनता का प्रमाण हैं. यह मंदिर जमीन से 40 फीट नीचे स्थित है, इसलिए गर्भगृह हमेशा ठंडा रहता है. मंदिर तक जाने वाला रास्ता खतरनाक है, इसलिए भक्तों को साल में केवल एक बार ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाती है.

पितृ पक्ष के दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगती है. माना जाता है कि पिता महेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है. खास बात ये है कि मंदिर में दो शिवलिंग हैं, जिनमें से एक शिवलिंग, पिता महेश्वर, को भगवान शिव के पिता और दूसरे शिवलिंग, यानी ‘पर पिता महेश्वर’, को उनके दादा के रूप में पूजा जाता है. ‘पर पिता परमेश्वर गहराई’ में बना गुमनाम मंदिर है. यहां बहुत कम लोग ही पूजा करते हैं. स्थानीय मान्यता है कि पर पिता परमेश्वर क्रोधित स्वभाव के हैं और उन्हें पसंद नहीं है कि रोजाना भक्त उनकी पूजा करें, इसलिए शिवलिंग की पूजा पुजारी द्वारा ही होती है.

पौराणिक किंवदंती के अनुसार, जब भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, तब प्राचीन शहर बनारस और गंगा नदी अस्तित्व में नहीं आए थे. देवी-देवता बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए इस दिव्य स्थान पर अवतरित हुए, लेकिन अपने पिता को इस पवित्र स्थान पर विराजमान न पाकर निराश हुए. जिसके बाद भगवान शिव के आह्वान पर पिता महेश्वर प्रकट हुए थे. हालांकि किसी भी पुराण में भगवान शिव के परिवार का जिक्र नहीं है, क्योंकि उन्हें ही सृष्टि का पालनहार माना है. आज तक कोई भी भगवान शिव के आदि और अंत का पता नहीं लगा पाया है.

इनपुट: आईएएनएस

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.