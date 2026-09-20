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पितृ पक्ष से पहले निपटा लें ये शुभ काम, श्राद्ध पक्ष में करना माना जाता है अशुभ

Pitru Paksha Rituals: पितृ पक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है. इस साल पितृ पक्ष 26 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक रहेगा. ऐसे में अगर आपके घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है, तो उसे पितृ पक्ष शुरू होने से पहले ही पूरा कर लेना बेहतर माना जाता है.

Written by: Sapna
Published: September 20, 2026, 11:31 AM IST
Pitru Paksha 2026
पितृ पक्ष को मुख्य रूप से पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, तर्पण और दान-पुण्य का समय माना जाता है. (AI PHOTO)

हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व बताया गया है. इन 16 दिनों में लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान-पुण्य करते हैं. मान्यता है कि यह समय पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए समर्पित होता है. इसी वजह से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यों को इन दिनों में करने से परहेज किया जाता है. कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि पितृ पक्ष के दौरान कौन से कार्य किए जा सकते हैं और किन शुभ कामों को पहले ही पूरा कर लेना चाहिए. पितृ पक्ष के दौरान मुख्य रूप से श्राद्ध कर्म, तर्पण और दान-पुण्य पर ध्यान दिया जाता है. इसलिए अगर आपके परिवार में कोई शुभ कार्य होने वाला है, तो उसकी योजना और जरूरी काम पहले ही निपटा लें. आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष शुरू होने से पहले कौन-कौन से शुभ कार्य कर लेने चाहिए.

घर की साफ-सफाई कर लें

पितृ पक्ष शुरू होने से पहले घर की अच्छी तरह साफ-सफाई कर लेना शुभ माना जाता है. घर के कोने, पूजा स्थल और मुख्य द्वार को विशेष रूप से साफ रखें. लंबे समय से पड़ी बेकार या टूटी-फूटी वस्तुओं को भी हटा दें. धार्मिक मान्यता में पितृ पक्ष के दौरान घर को साफ और व्यवस्थित रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

और पढ़ें: पितृ दोष से हैं परेशान? सितंबर में पितृ पक्ष के दौरान जरूर करें ये काम

बाल और दाढ़ी बनवा लें

कई धार्मिक परंपराओं में पितृ पक्ष के दौरान बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने से परहेज किया जाता है. ऐसे में अगर हेयरकट या शेविंग करवानी है, तो इसे श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले करवा सकते हैं.

शादी और मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी

अगर परिवार में शादी, रोका, सगाई या गृह प्रवेश जैसा कोई कार्यक्रम तय है, तो उससे जुड़ी जरूरी रस्में और तैयारियां पहले पूरी कर लेना बेहतर माना जाता है. पितृ पक्ष के दौरान ऐसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं.

नया काम या कारोबार शुरू करना

अगर आप नया बिजनेस शुरू करने, किसी नई डील को अंतिम रूप देने या व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा काम करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत पितृ पक्ष से पहले करने पर विचार कर सकते हैं. श्राद्ध पक्ष में धार्मिक कार्यों और पितरों के स्मरण पर ध्यान दिया जाता है और शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं.

नई चीजों की खरीदारी

कुछ धार्मिक मान्यताओं में पितृ पक्ष के दौरान नई वस्तुओं की खरीदारी और नए शुभ कार्य नहीं करने की सलाह दी जाती है. इसलिए अगर घर के लिए नया सामान, वाहन, कपड़े या कोई दूसरी जरूरी वस्तु खरीदनी है, तो इसे पहले ही खरीद लेना उचित माना जाता है या फिर आप पितृ पक्ष के बाद भी कर सकते हैं.

खान-पान का रखें ध्यान

पितृ पक्ष के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए. इस अवधि में मांस, मछली, अंडा, शराब और अन्य नशीली चीजों से दूर रहना चाहिए. मान्यता के अनुसार, ऐसा न करने से जीवन में पितरों से संबंधित समस्याएं और बाधाएं आ सकती हैं.

घर के पौधों और मुख्य द्वार पर दें ध्यान

पितृ पक्ष शुरू होने से पहले घर के मुख्य द्वार की सफाई कर लें. इसके साथ ही घर में रखे सूखे या खराब पौधों को हटा दें. खासतौर पर अगर तुलसी का पौधा पूरी तरह सूख गया है, तो उसकी उचित तरीके से सफाई कर जगह को व्यवस्थित कर सकते हैं. पितृ पक्ष को मुख्य रूप से पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, तर्पण और दान-पुण्य का समय माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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