Pitru Paksha 2026: कब से शुरू हो रहा पितृपक्ष? जानें पूर्णिमा से सर्वपितृ अमावस्या तक की पूरी तारीखें

Pitru Paksha 2026 कब से शुरू हो रहा है? जानें 26 सितंबर के पूर्णिमा श्राद्ध से 10 अक्टूबर की सर्वपितृ अमावस्या तक श्राद्ध की पूरी तारीखें और खास दिन.

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pitrupaksha 2026

26 सितंबर से पितृपक्ष

जानें श्राद्ध की पूरी तारीखें

30 सितंबर को दो श्राद्ध

10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या

Pitru Paksha 2026: हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष अवसर माना जाता है. इस दौरान परिवार अपने दिवंगत सदस्यों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म करता है. मान्यता है कि पितृपक्ष में विधि-विधान से किए गए श्राद्ध कर्म से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. साल 2026 में पितृपक्ष को लेकर तारीखों का सिलसिला सितंबर के आखिरी सप्ताह से शुरू होगा और अक्टूबर में सर्वपितृ अमावस्या के साथ पूरा होगा.

26 सितंबर को होगा पूर्णिमा श्राद्ध

साल 2026 में 26 सितंबर, शनिवार को पूर्णिमा श्राद्ध होगा. इसके बाद 27 सितंबर से प्रतिपदा श्राद्ध के साथ पितृपक्ष की मुख्य तिथियां शुरू होंगी. यानी श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि के अनुसार कर्म करने वाले लोगों के लिए संबंधित तिथि को जानना बेहद जरूरी है.

पंचांग के अनुसार 27 सितंबर को प्रतिपदा, 28 सितंबर को द्वितीया और 29 सितंबर को तृतीया श्राद्ध होगा. इसी दिन महाभरणी श्राद्ध भी रहेगा. इसके बाद 30 सितंबर को चतुर्थी के साथ पंचमी श्राद्ध भी पड़ रहा है. यही वजह है कि इस साल श्राद्ध की तारीखों को केवल दिन गिनकर तय करना सही नहीं होगा.

2026 में कब-कब होगा श्राद्ध?

26 सितंबर – पूर्णिमा श्राद्ध

27 सितंबर – प्रतिपदा श्राद्ध

28 सितंबर – द्वितीया श्राद्ध

29 सितंबर – तृतीया श्राद्ध, महाभरणी

30 सितंबर – चतुर्थी और पंचमी श्राद्ध

1 अक्टूबर – षष्ठी श्राद्ध

2 अक्टूबर – सप्तमी श्राद्ध

3 अक्टूबर – अष्टमी श्राद्ध

4 अक्टूबर – नवमी श्राद्ध

5 अक्टूबर – दशमी श्राद्ध

6 अक्टूबर – एकादशी श्राद्ध

7 अक्टूबर – द्वादशी श्राद्ध, मघा श्राद्ध

8 अक्टूबर – त्रयोदशी श्राद्ध

9 अक्टूबर – चतुर्दशी श्राद्ध

10 अक्टूबर – सर्वपितृ अमावस्या.

30 सितंबर की तारीख क्यों है खास?

इस बार श्राद्ध कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है. चतुर्थी और पंचमी दोनों श्राद्ध 30 सितंबर को ही पड़ रहे हैं. इसके कारण आगे की श्राद्ध तिथियां सामान्य कैलेंडर की तरह रोज एक-एक दिन आगे नहीं बढ़तीं. इसलिए अगर किसी पूर्वज की मृत्यु तिथि पंचमी, षष्ठी या उसके बाद की है, तो श्राद्ध की तारीख पंचांग देखकर ही तय करनी चाहिए.

सर्वपितृ अमावस्या पर होगा समापन

पितृपक्ष का समापन 10 अक्टूबर, शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा. यह दिन उन पूर्वजों के लिए विशेष माना जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती या जिनका श्राद्ध उनकी निर्धारित तिथि पर किसी कारण से नहीं हो पाता. इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और दान करने की परंपरा है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म का मुख्य आधार श्रद्धा और स्मरण है. परिवार अपनी परंपरा के अनुसार तर्पण, पिंडदान, भोजन और दान आदि करता है. हालांकि, श्राद्ध की तिथि और मुहूर्त स्थान के अनुसार अलग हो सकते हैं, इसलिए अंतिम निर्णय स्थानीय पंचांग या परिवार की परंपरा के अनुसार लेना उचित माना जाता है.

इस तरह 26 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक पितरों से जुड़े विशेष कर्मों का यह दौर रहेगा. अगर आपके परिवार में किसी पूर्वज का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार किया जाता है, तो अभी से संबंधित तिथि नोट कर लेना बेहतर रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.