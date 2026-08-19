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Pitru Paksha 2026: कब से शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष? नोट कर लें श्राद्ध की सभी तिथियां और जानें धार्मिक महत्व

Pitru Paksha 2026: हिंदू धर्म में पितृपक्ष कर विशेष महत्व माना जाता है और इस दौरान 16 दिनों तक पितरों का श्राद्धकर्म, तर्पण व पिंडदान किया जाता है.

Written by: Renu Yadav
Published: August 19, 2026, 4:23 PM IST
Pitru Paksha 2026: कब से शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष? नोट कर लें श्राद्ध की सभी तिथियां और जानें धार्मिक महत्व
Pitru Paksha 2026
  • पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को मिलती है शांति.
  • पितृपक्ष में तिथियों के आधार पर होता है श्राद्धकर्म.
  • जिसे नहीं पता तिथि, वह सर्वपितृ अमावस्या पर करते हैं पिंडदान.

Pitru Paksha 2026 Date: सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है. भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक चलने वाली इस 16 दिनों की अवधि में लोग अपने पूर्वजों यानी पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. मान्यता है कि इन दिनों में पितर भूलोक पर आते हैं और तर्पण, पिंडदान तथा अन्न-जल का दान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है. हिंदी कैलेंडर के अनुसार सावन के महीना खत्म होने वाला है और इसके बाद भाद्रपद शुरू होगा. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि भाद्रपद में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं?

पितृपक्ष कब से शुरू होंगे?

पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से होती है और समापन आश्विन माह की अमावस्या के दिन होता है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 26 सितंबर 2026 को है और इसलिए पितृपक्ष की शुरुआत 26 सितंबर 2026 से होगी. पितृपक्ष का समापन 10 अक्टूबर 2026 को होगा.

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पितृपक्ष 2026 की सभी तिथियां

पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं और इस दौरान आने वाली प्रत्येक तिथि का अपना एक खास महत्व होता है. हिंदी कैलेंडर के अनुसार जिस तिथि के दिन पूर्वजों की मृत्यु होती है उसी के आधार पर पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म की तिथि तय होती है. आइए जानते हैं पितृ पक्ष की सभी तिथियां.

  • 26 सितंबर, शनिवार – पूर्णिमा श्राद्ध
  • 27 सितंबर, रविवार – प्रतिपदा श्राद्ध
  • 28 सितंबर, सोमवार – द्वितीया श्राद्ध
  • 29 सितंबर, मंगलवार – तृतीया श्राद्ध
  • 30 सितंबर, बुधवार – चतुर्थी श्राद्ध
  • 1 अक्टूबर, गुरुवार – पंचमी श्राद्ध
  • 2 अक्टूबर, शुक्रवार – षष्ठी श्राद्ध
  • 3 अक्टूबर, शनिवार – सप्तमी और अष्टमी श्राद्ध
  • 4 अक्टूबर, रविवार – नवमी श्राद्ध
  • 5 अक्टूबर, सोमवार – दशमी श्राद्ध
  • 6 अक्टूबर, मंगलवार – एकादशी श्राद्ध
  • 7 अक्टूबर, बुधवार – द्वादशी श्राद्ध
  • 8 अक्टूबर, गुरुवार – त्रयोदशी श्राद्ध
  • 9 अक्टूबर, शुक्रवार – चतुर्दशी श्राद्ध
  • 10 अक्टूबर, शनिवार – सर्वपितृ अमावस्या

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पितृपक्ष का महत्व

पितृपक्ष हिंदू धर्म में अपने पूर्वजों और पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का एक अत्यंत पवित्र समय है. भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन माह की अमावस्या तक चलने वाली यह 16 दिनों की अवधि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी का अपने पूर्वजों के साथ एक आत्मिक संबंध है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन दिनों में पितर देव रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं. इस समय किया गया पिंड दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है और उन्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है. पितृपक्ष में पित्रों की तृप्ति से घर में सुख-समृद्धि आती है और ‘पितृ दोष’ से मुक्ति मिलती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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