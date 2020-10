लोग अक्सर अपने घरों में और ऑफिस में पौधे लगाते हैं ताकि उनके आस-पास का माहौल अच्छा होता है. आखिरकार पौधे हमारे अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये न केवल हमें ऑक्सीजन देता है बल्कि हमारे आस पास का वातावरण भी हरा भरा होता है. पौधों की देखभाल करना बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, साथ ही पौधे लगाकर हम अपने वातावरण की रक्षा करते हैं और उसे बेहतर बनाते हैं. Also Read - Good Luck Plants: घर में लगाएं ये बेहद खास पौधे, बीमारियों और कर्ज से मिलेगा छुटकारा

आजकल लोग अपने घरों में पैधे लगाते हैं ताकि उनका माहौल अच्छा रहे, इतमा ही लोग आजकल ऑफिस में भी लोग इसे लगाना पसंद करते हैं. तो आइये जानते हैं कि वे कौन से पौधे हैं, जो हम अपने घर और वर्क प्लेस के माहौल को अच्छा बनाने के लिए लगा सकते हैं. अगर आप ये पौधे अपने घर या फिर ऑफिस में लगाते हैं तो ऐसे में आपके आस-पास का माहौल अच्छा रहता है साथ ही साकारात्मक ऊर्जा भी आपके साथ रहेगी.

1. तुलसी का पौधा

तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है और हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बड़ा महत्व होता है और इसकी पूजा होती है साथ ही इसे शुभ भी माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि अगर तुलसी आपके घर में होगी तो इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी इसके साथ ही इसके औषधीय लाभ भी होते हैं.

2. बॉस का पौधा

बांस को दीर्घायु, समृद्धि और खुशी का प्रतीक माना जाता है. यह काफी भाग्यशाली माना जाता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद करता है. इस भाग्यशाली पौधे को आमतौर पर समूह में रखा जाता है जैसे कि दो डंठल, तीन डंठल और पांच डंठल. यह अच्छे स्वास्थ्य, सफलता, पूरे परिवार के समग्र विकास को बढ़ावा देता है.

3. मनी प्लांट

मनी प्लांट आपके घर के लिए बहुत लकी माना जाता है, इसलिए लोग अक्सर मनी प्लांट अपने घर पर लगाते हैं. इस पौधे को एक अच्छा वायु शोधक कहा जाता है और यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है. ऐसे में आप घर पर या फिर ऑफिस में मनी प्लांट जरुर लगाए.

4. एलोवेरा

एलोवेरा का प्लांट में कई सारे संयंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है. यह नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करता है.इसका जेल आपके बालों और त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद है. अगर आप एलोवेरा का पौधा लगाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल हर रोज अपनी स्किन पर लगा सकती है.

5. चमेली का पौधा

चमेली के पौधे अपनी सुगंधित खुश्बू के लिए प्रसिद्ध हैं. नाजुक फूल और उनकी अनोखी खुशबू किसी को भी लुभा सकती है. माना जाता है कि यह पौधा अपने फूलों के कारण एक महान तनाव-निवारक है. आप इसे अपने कार्यस्थल पर रख सकते हैं, ताकि आप में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सके और आपका मन भी शांत रह सके.