Plants Vastu Tips: बहुत से लोगों को घर में पेड़-पौधे लगाना काफी पसंद होता है. घर में पौधे लगाने से वातावरण अच्छा रहता है साथ ही घर में पॉजीटिव एनर्जी आती है. लेकिन कुछ पौधे आपके घर में नेगेटिविटी लेकर आते हैं. वास्तु के मुताबिक, इन पौधों (Unlucky Plants) को घर पर नहीं लगाना चाहिए. इन पौधों को लगाने से घर में अशांति और वाद-विवाद बढ़ते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए अनलकी साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं इन पौधों के बारे में-

कपास का पौधा- घर में भूलकर भी कपास का पौधा नहीं लगाना चाहिए. इससे घर में नकारात्मकता आती है. साथ ही अगर किसी जगह पर यह पौधा हो तो वहां मकान नहीं बनाना चाहिए.

बबूल का पेड़- यह पौधा औषधीय रूप से काफी फायदेमंद होता है लेकिन वास्तु के अनुसार यह पौधा अच्छा नहीं माना जाता. इससे घर में वाद-विवाद बढ़ते हैं.

मेहंदी का पौधा- इस पौधे में बुरी आत्‍माओं का वास होता है. यह पौधा जहां होता है वहां हमेशा नकारात्मकता ही रहती है.

इमली का पौधा- इमली का पौधा घर के आसपास कभी भी इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए. इससे घर में नकारात्‍मक ऊर्जा का वास होता है. ना ही इस पौधे के आसपास घर बनवाना चाहिए.

डेड प्लांट- घर में ऐसे पौधों को नहीं रखना चाहिए जो सूख चुके हैं. ये डेड प्लांट घर में सकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं. और नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं. सकी वजह से घर में रहने वाले सदस्‍यों को दु:खों का सामना करना पड़ता है.