पीएम मोदी की 'घर वापसी'! क्या है बेलूर मठ और पीएम के बीच का वो 50 साल पुराना गुप्त रिश्ता?

Pm modi belur math visit: आज पीएम मोदी बेलूर मठ पहुंचे. संन्यास की अधूरी इच्छा से लेकर राष्ट्र सेवा के संकल्प तक, पढ़ें प्रधानमंत्री और रामकृष्ण मिशन के अनूठे रिश्ते की पूरी ऐतिहासिक रिपोर्ट

Published date india.com Published: April 23, 2026 9:02 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
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Pm modi belur math visit: आज एक बार फिर बेलूर मठ की फिजाओं में वही पुरानी श्रद्धा घुली नजर आई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हुगली नदी के शांत तट पर स्थित बेलूर मठ की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी राजनेता के बजाय एक समर्पित साधक की होती है. आज की इस यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें पीएम मोदी रामकृष्ण मिशन के संन्यासियों के साथ आत्मीय चर्चा करते दिख रहे हैं. यह दौरा महज प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उस ‘घर’ में वापसी है जिसने एक साधारण बालक को देश का नेतृत्व करने का साहस और विजन दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेलूर मठ (हावड़ा, पश्चिम बंगाल) के साथ नाता केवल एक राजनेता और एक धार्मिक स्थल का नहीं है, बल्कि यह रिश्ता दशकों पुराना और बेहद व्यक्तिगत है. जब भी पीएम मोदी बेलूर मठ पहुंचते हैं, तो उनके चेहरे पर वही भक्ति भाव दिखता है जो एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति होता है. पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि बेलूर मठ आकर उन्हें एक नई ऊर्जा मिलती है. वह इसे अपना ‘घर’ और अपनी ‘जड़ें’ मानते हैं.

मठ की माटी और 50 साल पुराना वो ‘गुप्त’ अध्याय

प्रधानमंत्री मोदी और बेलूर मठ का रिश्ता आज का नहीं, बल्कि पांच दशक पुराना है. यह कहानी 1960 के दशक की है, जब एक युवक नरेंद्र, हिमालय की कंदराओं और मठों में सत्य की खोज कर रहा था.

संन्यास की तीन कोशिशें: बहुत कम लोग जानते हैं कि पीएम मोदी तीन बार संन्यास लेने की अर्जी लेकर रामकृष्ण मिशन पहुंचे थे. सबसे पहले राजकोट, फिर अल्मोड़ा और अंत में बेलूर मठ.

वो ऐतिहासिक इनकार: बेलूर मठ के तत्कालीन अध्यक्ष स्वामी आत्मस्थानंद ने युवा नरेंद्र की आंखों में छिपे भविष्य को पहचान लिया था. उन्होंने संन्यास की दीक्षा देने से इनकार करते हुए कहा था कि, ‘नरेंद्र, तुम्हारा जन्म संन्यास के लिए नहीं, बल्कि सवा सौ करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए हुआ है.’ यहीं से बदला भाग्य, स्वामीजी के उन शब्दों ने नरेंद्र मोदी के जीवन की दिशा बदल दी. आज जब वे प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ आते हैं, तो वह इसी ऋण को चुकाने और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को रिचार्ज करने आते हैं.

बेलूर मठ का गौरवशाली इतिहास और स्थापत्य

स्वामी विवेकानंद ने 1898 में जिस की नींव रखी थी, वह आज पूरी दुनिया के लिए शांति का केंद्र है.

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सर्वधर्म सद्भाव: इस मठ की वास्तुकला दुनिया में अनूठी है. दूर से देखने पर यह एक हिंदू मंदिर लगता है, लेकिन इसके गुंबद और मेहराबों में इस्लामी और ईसाई स्थापत्य कला का मिश्रण है. यह विवेकानंद के उस विचार को दर्शाता है कि सत्य एक है, बस रास्ते अलग हैं.

आध्यात्मिक मुख्यालय: यह केवल बेलूर मठ पूजा स्थल नहीं, बल्कि सेवा का मुख्यालय है. यहाँ का अनुशासन और सादगी ही पीएम मोदी को बार-बार अपनी ओर खींचती है.

आज की यात्रा: युवाओं के लिए संदेश

आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर स्वामी विवेकानंद के भारत के सपने को दोहराया. उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए स्पष्ट किया कि आज का आत्मनिर्भर भारत उसी युवा शक्ति के कंधे पर खड़ा है, जिसकी कल्पना विवेकानंद ने की थी. वीडियो में पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद के उस कक्ष में भी मौन खड़े दिखे, जहाँ स्वामीजी ने महासमाधि ली थी. यह पल करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है.

पीएम मोदी की बेलूर मठ पिछली प्रमुख यात्राएं

मई 2013: गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी बेलूर मठ पहुंचे थे और वहां स्वामी आत्मस्थानंद का आशीर्वाद लिया था.

मई 2015: प्रधानमंत्री बनने के बाद वह पहली बार मठ गए. वहां उन्होंने स्वामीजी के कमरे में ध्यान लगाया और साधु-संतों के साथ समय बिताया.

जनवरी 2020: स्वामी विवेकानंद की जयंती (राष्ट्रीय युवा दिवस) पर पीएम मोदी ने बेलूर मठ में पूरी रात बिताई थी. मठ में रात्रि विश्राम करने वाले वह देश के पहले प्रधानमंत्री बने.

सत्ता से परे समर्पण

2015 की पहली यात्रा हो या 2020 का वह ऐतिहासिक रात्रि विश्राम, जब मोदी जी मठ में रुकने वाले पहले प्रधानमंत्री बने. हर बार बेलूर मठ ने उन्हें एक नई शक्ति दी है. आज की यह रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि प्रधानमंत्री के लिए बेलूर मठ की मिट्टी केवल भूगोल का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का आधार है. यह 50 साल पुराना रिश्ता ही है जो उन्हें कठिन से कठिन चुनौतियों में भी अडिग रहने का हौसला देता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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