PM मोदी रोज क्यों खिलाते हैं गाय और मोर को दाना? इस दिनचर्या का सनातन धर्म से क्या है कनेक्शन

PM मोदी ने गायों को चारा और मोरों को दाना खिलाते हुए वीडियो शेयर किया. जानिए सनातन धर्म में गाय और मोर को क्यों बेहद शुभ और खास माना जाता है.

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PM मोदी रोज क्यों खिलाते हैं गाय और मोर को दाना? सनातन धर्म में दोनों को माना गया है बेहद शुभ

PM मोदी ने शेयर किया खास वीडियो.

गाय और मोर को रोज खिलाते हैं खाना.

सनातन धर्म में दोनों का खास महत्व.

जीवों की सेवा को माना जाता है शुभ.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने सरकारी आवास से एक खास वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस वीडियो में पीएम मोदी गायों को चारा खिलाते और मोरों को दाना देते नजर आए. उन्होंने बताया कि अपने इन ‘दोस्तों’ को खाना खिलाना उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है. पीएम मोदी के मुताबिक, 15 अगस्त की सुबह जब उन्हें लालकिले के लिए जल्दी निकलना था, तब गायों और मोरों को जैसे इसका एहसास हो गया और वे उनसे मिलने आ गए.

पीएम मोदी का यह वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर गाय और मोर के धार्मिक महत्व की चर्चा शुरू हो गई है. सनातन परंपरा में दोनों ही जीवों को विशेष और शुभ माना जाता है. हालांकि, पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में इसे धार्मिक कारणों से जोड़कर नहीं बताया है. उन्होंने इसे अपनी रोजाना की दिनचर्या और इन जीवों के साथ खास लगाव के तौर पर साझा किया.

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सनातन धर्म में गाय का क्या महत्व है?

सनातन धर्म में गाय को बेहद पवित्र माना गया है. धार्मिक मान्यताओं में गाय को गोमाता कहकर संबोधित किया जाता है. हिंदू परंपरा में गाय का संबंध कई देवी-देवताओं से बताया गया है. भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं में भी गायों और गोप-गोपियों का विशेष वर्णन मिलता है. इसी वजह से कृष्ण को ‘गोपाल’ और ‘गोविंद’ जैसे नामों से भी जाना जाता है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय की सेवा और उसे भोजन कराना पुण्यदायी माना जाता है. कई हिंदू परिवारों में आज भी सुबह भोजन तैयार होने के बाद गाय के लिए रोटी निकालने की परंपरा है. इसे सेवा, दया और जीवों के प्रति करुणा की भावना से जोड़ा जाता है.

मोर का भगवान कृष्ण से है खास संबंध

मोर भी सनातन परंपरा में बेहद खास स्थान रखता है. भगवान श्रीकृष्ण के मुकुट में लगा मोरपंख उनकी पहचान से जुड़ा हुआ माना जाता है. कृष्ण की तस्वीरों और मूर्तियों में अक्सर उनके मुकुट में मोरपंख दिखाई देता है. यही वजह है कि धार्मिक परंपरा में मोर और मोरपंख को शुभता से जोड़कर देखा जाता है.

मोर को भगवान कार्तिकेय का वाहन भी माना जाता है. इस कारण हिंदू धार्मिक परंपरा में इसका संबंध देवी-देवताओं और आध्यात्मिक प्रतीकों से भी जुड़ता है. मोर को सौंदर्य, प्रसन्नता और शुभता का प्रतीक मानने की परंपरा भी रही है.

जीवों को भोजन कराना सेवा का भाव

सनातन परंपरा में केवल पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि जीव-जंतुओं की सेवा को भी महत्वपूर्ण माना गया है. गाय, पक्षियों और अन्य प्राणियों को भोजन-पानी उपलब्ध कराना दया और करुणा से जुड़ा कर्म माना जाता है. इसी भावना के तहत कई लोग नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालते हैं और पशुओं को भोजन कराते हैं.

पीएम मोदी का शेयर किया गया वीडियो इसी दृष्टि से भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में वह गायों को चारा खिलाने के साथ उन्हें प्यार से सहलाते हुए और फिर मोरों को अपने हाथों से दाना देते दिखाई देते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में इन गायों और मोरों को अपना दोस्त बताया. उन्होंने लिखा कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना उनकी दैनिक दिनचर्या है. यानी यह केवल स्वतंत्रता दिवस की सुबह का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उनके अनुसार रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा है.

ऐसे में पीएम मोदी की यह तस्वीर केवल एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा में जीवों के प्रति अपनाई गई सेवा और करुणा की भावना की भी याद दिलाती है. गाय और मोर दोनों का सनातन संस्कृति में अपना अलग धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.