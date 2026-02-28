By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Pradosh 2026: इस त्रयोदशी करें शिव के प्रिय फूल से जुड़ा ये उपाय, खुल जाएंगे धन आगमन के सारे दरवाजे!
Pradosh 2026: प्रदोष व्रत की संध्या को शिव आराधना का चरम समय माना जाता है. आमतौर पर भक्त बेलपत्र, जल और दूध से पूजा करते हैं, लेकिन एक खास नीला फूल चढ़ाने से धनवर्षा हो सकती है.
Pradosh 2026: हर महीने आने वाली त्रयोदशी तिथि की संध्या को मनाया जाने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना का विशेष समय माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि सूर्यास्त से पहले और बाद का लगभग 45-48 मिनट “प्रदोष काल” कहलाता है, जब शिव कृपा जल्दी प्राप्त होती है. 1 मार्च 2026 को त्रयोदशी की शाम किया गया एक विशेष पुष्प उपाय आर्थिक बाधाओं को कम कर सकता है.
कौन सा है ये खास पुष्प उपाय?
शास्त्रीय और लोक परंपराओं में नीले रंग के छोटे, शंखाकार फूलों वाली लता अपराजिता (कई स्थानों पर शंखपुष्पी नाम से प्रसिद्ध) को शिव प्रिय माना गया है. “अपराजिता” का अर्थ है जिसे कोई पराजित न कर सके. इसे विजय, सकारात्मक ऊर्जा और बाधा निवारण का प्रतीक माना जाता है.
नीला रंग भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप से जुड़ा है. समुद्र मंथन के बाद विषपान से उनका कंठ नीला हुआ, इसलिए नीले पुष्प को शांति, गहराई और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक समझा जाता है.
धन से कैसे जुड़ा है यह उपाय?
धार्मिक मान्यता है कि जब जीवन में आर्थिक रुकावटें आती हैं, तो उसके पीछे केवल मेहनत की कमी नहीं बल्कि ऊर्जा असंतुलन भी कारण हो सकता है. प्रदोष की संध्या अपराजिता के ताजे फूलों की माला शिवलिंग पर अर्पित कर ‘ॐ नमः शिवाय’ का 108 बार जाप करने से रुकी हुई प्रगति को गति मिलने की बात कही जाती है. कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार प्रदोष को ये उपाय बेहद प्रभावी माना जाता है.
कैसे करें यह उपाय?
- त्रयोदशी के दिन संभव हो तो व्रत रखें या सात्विक भोजन करें.
- सूर्यास्त से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें.
- शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करें.
- इसके बाद अपराजिता (शंखपुष्पी) के ताजे नीले फूलों की माला चढ़ाएं.
- घी या सरसों के तेल का दीपक जलाकर महामृत्युंजय मंत्र या ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें.
इन बातों का ध्यान रखें
- मुरझाए या टूटे हुए फूल न चढ़ाएं.
- पूजा में लालच नहीं, कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव रखें.
- ये उपाय आस्था पर आधारित है, इसे सकारात्मक सोच के साथ करें.
धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष काल में किया गया यह छोटा सा पुष्प अर्पण जीवन की अड़चनों को कम कर सकता है और धन से जुड़े नए अवसरों को आकर्षित कर सकता है हालांकि, ये सभी बातें पारंपरिक आस्थाओं पर आधारित हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
