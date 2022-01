Pradosh Vrat 2022 Date and Shubh Muhurt: हर महीने में प्रदोष व्रत दो बार आता है. एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में. साल के पहले महीने जनवरी में इस बार पहला प्रदोष व्रत 15 जनवरी 2022 को पड रहा है. 15 जनवरी 2022 को शनिवार है. इसलिये इसे शन‍ि प्रदोष भी कहा जाता है. प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और उनके परिवार की पूजा की जाती है. प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर आता है. 12 महीने में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं. ऐसी मान्‍यता है कि जो जातक हर महीने प्रदोष व्रत रखते हैं, उन पर भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्‍त होती है और मृत्‍यु के बाद उन्‍हें मोक्ष की प्राप्‍त‍ि होती है. ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष व्रत रखने वाले जातक अगर प्रदोष काल में भगवान श‍िव की पूजा करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है और उन्‍हें विशेष फल प्राप्‍त होता है. जानिये प्रदोष व्रत के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त क्‍या है और इस दिन किस विध‍ि से भगवान श‍िव व उनके परिवार की पूजा होती है.Also Read - Weekly Rashifal From 3rd To 9th January: जानिए कैसा रहेगा आपके लिए साल 2022 का पहला हफ्ता, देखिए अपना सप्ताहिक राशिफल | Watch

शनिवार को तिथ‍ि पडने की वजह से इसे शन‍ि प्रदोष व्रत कहा जाएगा. इस बार साल का पहला प्रदोष व्रत (शन‍ि प्रदोष व्रत) 15 जनवरी 2022 को है.

Pradosh Vrat 2022 Date and Shubh Muhurt: शुभ मुहूर्त

पौष शुक्ल त्रयोदशी कब शुरू : 14 जनवरी को रात 10:19 बजे

पौष शुक्ल त्रयोदशी कब समाप्‍त होगी: 16 जनवरी सुबह 12:57 बजे

प्रदोष काल कब शुरू होगा: शाम 05:46 से रात 08:28 बजे तक

रवि प्रदोष व्रत कब होगा: 30 जनवरी 2022