Pradosh Vrat 2026 Date: कब है मार्च का पहला प्रदोष व्रत? नोट करें डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
Pradosh Vrat 2026 Date: प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन देवो के देव महादेव का यदि प्रदोष काल में पूजन किया जाए तो वह प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं.
Ravi Pradosh Vrat 2026 Date: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है और यह व्रत प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है. फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि मार्च में पड़ेगी. इस दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है और मान्यता है कि इस भोलेनाथ अपने भक्तों को निराश नहीं करते. ऐसे में यदि विधि-विधान से शिवजी का पूजन किया जाए तो वह सुख-समृद्धि व खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं. आइए जानते हैं फाल्गुन माह का अंतिम प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा?
मार्च में कब है प्रदोष व्रत?
वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 फरवरी को रात 8 बजकर 43 मिनट पर शुरू होगी और 1 मार्च को शाम 7 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगी. आमतौर पर कोई भी व्रत उदयातिथि के अनुसार रखा जाता है लेकिन प्रदोष व्रत की तिथि प्रदोष काल से तय होती है क्योंकि इस दिन प्रदोष काल में पूजन किया जाता है. ऐसे में फाल्गुन माह का अंतिम प्रदोष व्रत 1 मार्च 2026, रविवार को रखा जाएगा. रविवार के दिन आने वाले व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहते हैं.
रवि प्रदोष व्रत 2026 शुभ मुहूर्त
रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का पूजन किया जाता है और यह पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अधिक फलदायी माना जाता है. बता दें कि 1 मार्च को रवि प्रदोष के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 21 मिनट से लेकर 7 बजकर 9 मिनट तक रहेगा. यानि पूजा के लिए केवल 48 मिनट का समय मिलेगा और इस मुहूर्त में पूजा करना बेहद ही फलदायी माना गया है.
बता दें कि रवि प्रदोष व्रत के दिन सुबह 5 बजकर 7 मिनट से लेकर 5 बजकर 57 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा और इसके बाद दोपहर 12 बजकर 10 मिनट से दोपहर 12 बजकर 57 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. भगवान शिव की पूजा के लिए निशिता काल को बेहद ही उत्तम समय माना गया है और पंचांग के अनुसार 1 मार्च को निशिता मुहूर्त रात 12 बजकर 8 मिनट से लेकर 12 बजकर 58 मिनट तक रहेगा.
रवि प्रदोष व्रत के दिन बन रहे हैं 5 शुभ संयोग
1 मार्च को रवि प्रदोश व्रत के दिन एक या दो नहीं, बल्कि 5 शुभ योग बन रहे हैं. इस दिन रवि पुष्य योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है. इन सभी को बेहद ही शुभ माना गया है और ऐसे में भोलेनाथ की पूजा करना फलदायी होगा.
