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Pradosh Vrat 2026 Kab Hai Note The Date And Shubh Muhurat Of Last Pradosh Vrat Of Vaishakh Month

Pradosh Vrat 2026 Date: कब है वैशाख माह का आखिरी प्रदोष व्रत? नोट करें डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और कहते हैं कि प्रदोष व्रत रखने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं. साथ ही भोलेनाथ की कृपा सुख—समृद्धि के द्वार खुलते हैं.

Pradosh Vrat 2026

Pradosh Vrat 2026 Date: सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है और यह व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ता है. इस दिन भगवान शिव की पूजा होती है और यह पूजा प्रदोष काल में यानि सूर्यास्त के बाद शाम के समय की जाती है. इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं और इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है. कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन यदि विधि-विधान से भगवान शिव की अराधना की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है. पंचांग के अनुसार फिलहाल वैशाख का महीना खत्म होने वाला है और इससे पहले प्रदोष व्रत पड़ेगा. आइए जानते हैं कि कब है वैशाख माह का आखिरी प्रदोष व्रत?

वैशाख माह का प्रदोष व्रत कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 अप्रैल को शाम 6 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी और 29 अप्रैल को शाम 7 बजकर 51 मिनट पर समाप्त होगी. प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है और इसलिए वैशाख माह का अंतिम प्रदोष व्रत 28 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा. यह व्रत मंगलवार को पड़ेगा और इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा गया है.

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भौम प्रदोष व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार 28 अप्रैल को भौम प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 54 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 4 मिनट तक रहेगा. कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में भोलेनाथ का पूजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है.

कैसे करें भौम प्रदोष व्रत की पूजा?

प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और मंदिर को स्वच्छ करें. इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और भोलेनाथ को गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, फल, फूल अर्पित करें. फिर धूप व दीप जलाएं और दिनभर व्रत रखें. इसके बाद शाम को प्रदोष काल के समय स्नान करके पूजा आरंभ करें. एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर शिव—पार्वती की मूर्ति स्थापित करें और चंदन व सिंदूर से तिलक करने के बाद घी का दीपक जलाएं. फिर प्रदोष व्रत कथा पढ़ें व सुनें, शिवजी की आरती करें और प्रसाद बांटें. इस दिन मन ही मन ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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