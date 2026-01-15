  • Hindi
Pradosh Vrat 2026: कल प्रदोष व्रत के दिन बन रहा है महासंयोग! अगर कर लिए ये उपाय तो मिट जाएंगे सारे कष्ट

Pradosh Vrat 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार कल यानि 16 जनवरी को साल का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा और इस दिन बेहद ही अद्भुत संयोग बन रहा है.

Pradosh Vrat 2026: भगवान शिव को देवो का देव महादेव कहा जाता है और उनकी अराधना करने वाले जातक को जीवन में आ रहे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है. वैसे तो भगवान शिव की पूजा कभी भी जा सकती है लेकिन प्रदोष व्रत के दिन की गई पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है. माघ माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 16 जनवरी 2026, शुक्रवार को पड़ रहा है जिसे शुक्र प्रदोष व्रत नाम दिया गया है. पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन एक बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है और इस संयोग में शिवजी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी.

बन रहा है अद्भुत संयोग

शुक्र प्रदोष व्रत के दिन साल ही मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रखा जाएगा. प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत एक साथ पड़ना एक अद्भुत संयोग है. माघ माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं.

पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 जनवरी को रात 8 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी और 16 जनवरी को रात 10 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगी. प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में यानि सूर्यास्त के बाद किया जाता है और इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत 16 जनवरी को रखा जाएगा.

वहीं माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 16 जनवरी को रात 10 बजकर 21 मिनट पर शुरू होगी और 18 जनवरी को सुबह 12 बजकर 3 मिनट पर समाप्त होगी. शिवरात्रि का पूजन भी रात्रि के समय किया जाता है और इसलिए 16 जनवरी को ही रखा जाएगा.

प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के दिन करें ये उपाय

  • संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो 16 जनवरी को भगवान शिव की पूजा करते समय उन्हें नारियल अर्पित करें. इसके अलावा सूखे मेवे का भोग लगाएं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को अपनाने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है.
  • जीवन में यदि समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहीं तो प्रदोष व्रत व मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसमें दूध की कुछ बूंद अवश्य मिलाएं. फिर 11 बेलपत्र लें और उन पर चंदन से ॐ लिखें और शिवलिंग पर अर्पित करें.
  • सफलता के रास्ते में रुकावटें आ रही हैं तो भगवान शिव की पूजा करने के बाद वहीं कुछ समय बैठें और ‘शवे भक्ति:शिवे भक्ति:शिवे भक्तिर्भवे भवे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम्।।’ मंत्र क 11 बार जाप करें.
  • यदि आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दिन शिवजी की पूजा करने के साथ ही 3 मुखी रुद्राक्ष की भी पूजा करें और फिर उस रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें. 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

