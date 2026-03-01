  • Hindi
प्रह्लाद कुंड: ये है वो स्थान जहां पहली बार जली थी होली… बुआ होलिका ने नन्हें प्रह्लाद को गोद में लेकर यहीं किया था अग्नि में प्रवेश

holi 2026: हरदोई को पौराणिक परंपराओं में हिरण्यकश्यपु की राजधानी माना जाता है. प्रह्लाद घाट और नृसिंह मंदिर से जुड़ी मान्यताएं होलिका दहन की कथा को स्थानीय भूगोल से जोड़ती हैं. धार्मिक दृष्टि से यह स्थल सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है.

March 1, 2026

holi 2026: उत्तर प्रदेश के हरदोई में स्थित प्रह्लाद कुंड को वह पवित्र स्थल माना जाता है जहां पहली बार होलिका दहन हुआ था. लोक मान्यताओं के अनुसार, इसी स्थान पर होलिका ने नन्हें भक्त प्रह्लाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया था. वही रात आगे चलकर होली पर्व की आध्यात्मिक नींव बन गई  जहां रंगों से पहले आस्था की जीत हुई थी.

पहली होली की अग्नि यहीं जली थी?

उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला पौराणिक मान्यताओं में दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की राजधानी के रूप में उल्लेखित मिलता है और यहीं से होलिका दहन तथा होली की परंपरा जुड़ी मानी जाती है. स्थानीय विश्वास के अनुसार आज भी वह स्थान मौजूद है, जहां होलिका ने अपनी गोद में भक्त प्रह्लाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया था और स्वयं भस्म हो गई थी. यहां प्रह्लाद घाट, टीले में परिवर्तित हिरण्यकश्यपु के महल के अवशेष और भगवान नृसिंह से जुड़े प्राचीन स्थल आस्था के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं. कहा जाता है कि हरदोई का प्राचीन नाम हरिद्रोही था, क्योंकि हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था. मान्यता है कि इसी पावन धरती पर नृसिंह अवतार की कथा साकार हुई और होलिका दहन की परंपरा ने जन्म लिया, जो आज भी फाल्गुन मास में श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है.

अहंकार बनाम आस्था की टक्कर

कथा के अनुसार, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु चाहता था कि पूरा राज्य उसी की पूजा करे लेकिन उसका पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था. ये बात हिरण्यकश्यपु को असहनीय थी. उसने कई बार प्रह्लाद को मृत्यु देने का प्रयास किया विष दिया गया, ऊंचे पर्वत से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई पर हर बार दैवीय शक्ति ने बालक की रक्षा की. ये सिर्फ पिता-पुत्र का विवाद नहीं, बल्कि अहंकार और भक्ति की सीधी टक्कर थी.।

होलिका का वरदान क्यों नहीं बचा सका उसे?

अंततः हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को आगे किया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था. योजना साफ थी  वह प्रह्लाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी और बालक भस्म हो जाएगा लेकिन लोककथा कहती है कि वरदान का दुरुपयोग होते ही वह निष्फल हो गया. अग्नि की लपटों में होलिका जलकर राख हो गई, जबकि प्रह्लाद सुरक्षित बाहर आ गए. यही घटना आज भी ‘असत्य पर सत्य की विजय’ के रूप में याद की जाती है.

फाल्गुन में उमड़ता है आस्था का सैलाब

फाल्गुन मास में, विशेषकर होलिका दहन की रात, यहां भव्य मेला लगता है. दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, कुंड के जल से आचमन करते हैं और जीवन की बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं. स्थानीय मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है.

जब यहां अग्नि प्रज्वलित होती है, तो लोग इसे सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण का पुनर्स्मरण मानते हैं जब एक बालक की अटूट श्रद्धा ने अग्नि को भी मात दे दी थी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

