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Prakash Parv 2026 Guru Tegh Bahadur Hind Ki Chadar

Prakash Parv 2026: प्रकाश पर्व पर जानें गुरु तेग बहादुर को क्यों कहा जाता है ‘हिंद की चादर’? बलिदान की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी

Guru Tegh Bahadur Prakash Parv 2026: देश आज गुरु तेग बहादुर जी की 404वीं जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मना रहा है. अपने घर्म की रक्षा के लिए तो सब आगे आते हैं लेकिन ये वो सिख गुरु थे जिन्होंने दूसरे धर्म की रक्षा के लिए सिर कटवा लिया.

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Prakash Parv 2026: भारत के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं, जो सिर्फ एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी मानवता के रक्षक बन जाते हैं. ऐसे ही एक महान गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिन्हें आज भी हिंद की चादर कहा जाता है. ये उपाधि उनके उस अद्वितीय बलिदान की याद दिलाती है, जिसने धार्मिक स्वतंत्रता को एक नई पहचान दी.

जब धर्म पर आया संकट…

17वीं सदी में भारत मुगल शासक औरंगजेब के शासन में था. उस दौर में जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही थीं. खासकर कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहे थे और उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था. भय और असहायता के बीच, ये लोग मदद के लिए गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे.

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एक फैसला जिसने इतिहास बदल दिया…

कश्मीरी पंडितों की पीड़ा सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने एक ऐसा निर्णय लिया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया. उन्होंने कहा कि अगर उनके बलिदान से निर्दोष लोगों का धर्म बच सकता है, तो वे इसके लिए तैयार हैं. ये फैसला सिर्फ साहस नहीं, बल्कि मानवता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

दिल्ली में हुआ वो बलिदान…

गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार कर चांदनी चौक लाया गया. उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया. अंततः 1675 में, सार्वजनिक रूप से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया. ये घटना आज भी इतिहास की सबसे मार्मिक घटनाओं में गिनी जाती है.

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‘हिंद की चादर’ क्यों कहा गया?

गुरु तेग बहादुर जी ने अपने धर्म के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया. उन्होंने यह साबित किया कि सच्चा धर्म वही है, जो दूसरों की आस्था का सम्मान करे. इसी कारण उन्हें “हिंद की चादर” कहा गया यानी वह ढाल, जिसने पूरे भारत को अन्याय से बचाया.

आज भी जिंदा है उनका संदेश

आज भी गुरुद्वारा सीसगंज साहेब उस बलिदान का गवाह है. ये स्थान सिर्फ एक गुरुद्वारा नहीं, बल्कि साहस, त्याग और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है. गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होना ही सबसे बड़ा धर्म है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.