  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Prateek Yadav Death Astrological Reasons Behind Alpayu Madhya Mrityu Jyotish

Prateek Yadav Death: अल्पायु मृत्यु के पीछे क्या होते हैं ज्योतिषीय कारण? जानिए कुंडली में कौन से योग माने जाते हैं अशुभ

Prateek Yadav Death: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का आज निधन हो गया. उनकी उम्र मात्र 38 वर्ष थी. ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अनुसार कुंडली के कुछ योग अल्पायु मृत्यु की वजह बनते हैं.

Published date india.com Published: May 13, 2026 11:37 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Prateek Yadav Death: अल्पायु मृत्यु के पीछे क्या होते हैं ज्योतिषीय कारण? जानिए कुंडली में कौन से योग माने जाते हैं अशुभ
Astrology

Madhyaayu Mrityu Yog: मुलायम सिंह के बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव ने आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में अंतिम सांस ली. प्रतीक यादव की मौत ने सिर्फ परिवार को ही नहीं, बल्कि आम जनता को भी झकझोर दिया है क्योंकि उनकी उम्र केवल 38 वर्ष थी. लेकिन इतनी कम में मृत्यु के बाद मन में कई सवाल उठते हैं जिनमें से एक यह भी है कि आखिर अल्पायु या मध्यायु में मृत्यु क्यों होती है? क्या कम उम्र में मृत्यु के पीछे कुंडली में मौजूद कोई दोष या योग होते हैं? आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहना है प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर सविता सतीश का.

वैदिक ज्योतिष में अल्पायु व मध्यायु

एस्ट्रोलॉजर सविता सतीश का कहना है कि वैदिक ज्योतिष में व्यक्ति की आयु का आंकलन जन्म कुंडली के कई महत्वपूर्ण ग्रहों और भावों के आधार पर किया जाता है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जब जीवन देने वाले ग्रह कमजोर हो जाते हैं और मारक ग्रह अधिक प्रभावी हो जाते हैं, तब अल्पायु योग बनने की संभावना बढ़ जाती है. हालांकि ज्योतिष केवल संभावनाओं और संकेतों की बात करता है, इसे अंतिम सत्य नहीं माना जाता.

इसे भी पढ़ें: Apara Ekadashi 2026: आज अपरा एकादशी के दिन गलती से भी न करें ये काम, नहीं तो पुण्य की जगह लग सकता है पाप

मध्यायु योग का प्रभाव

  • वैदिक ज्योतिष में आयु को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है- अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु. अल्पायु योग सामान्यतः 32 वर्ष तक माना जाता है. इसके बाद मध्यायु योग शुरू होता है
  • ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह परिवर्तन काल तब अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब व्यक्ति की कुंडली में लग्न स्वामी कमजोर हो और मारक ग्रह मजबूत स्थिति में हों.
  • लग्न स्वामी शरीर, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरे और सातवें भाव के स्वामी को मारक ग्रह माना जाता है. यदि मारक ग्रहों का प्रभाव अधिक हो, तो जीवन में शारीरिक और मानसिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं.

13 मई 2026 के ग्रह गोचर का प्रभाव

प्रतीक यादव की मृत्यु 13 मई 2026 को हुई और वैदिक ज्योतिष के अनुसार 13 मई 2026 को कुछ प्रमुख ग्रहों के गोचर विशेष प्रभाव डालते हुए माने जा रहे हैं.

मीन राशि में शनि का गोचर

इस समय शनि ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहा है. 1988 में जन्मे कई लोगों की कुंडली में यह स्थिति जन्म ग्रहों के साथ कठिन कोण बना सकती है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इससे मानसिक दबाव, जिम्मेदारियों का बोझ और शारीरिक थकान बढ़ सकती है. शनि को कर्म और परीक्षा का ग्रह माना जाता है, इसलिए इसका प्रभाव व्यक्ति को गहरे जीवन अनुभवों से गुजार सकता है.

इसे भी पढ़ें: Astrology: Gold नहीं Silver है इस राशि की किस्मत का असली कनेक्शन! जानिए ज्योतिषीय कारण और लाभ

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

राहु-केतु अक्ष का प्रभाव

  • राहु और केतु का गोचर वैदिक ज्योतिष में कर्मों और आध्यात्मिक परिवर्तन से जोड़ा जाता है.
  • यदि इनका प्रभाव जन्म कुंडली के अष्टम भाव या सूर्य पर पड़े, तो इसे जीवन में बड़े परिवर्तन, कर्मों की समाप्ति या आत्मिक परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जाता है.

दशा चक्र की भूमिका

  • वैदिक ज्योतिष में दशा प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. 1988 में जन्मे कई लोग वर्तमान समय में गुरु या शनि महादशा से गुजर रहे हो सकते हैं.
  • यदि यह दशा ऐसे ग्रह की हो जो कुंडली में मारक ग्रह माना जाता हो, तो शरीर और मानसिक स्थिति अधिक संवेदनशील हो सकती है। हालांकि इसका प्रभाव व्यक्ति की पूरी कुंडली पर निर्भर करता है.

आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है?

  • वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन की लंबाई ही उसकी सफलता का पैमाना नहीं होती. ज्योतिष में अष्टम भाव को केवल मृत्यु नहीं, बल्कि परिवर्तन और पुनर्जन्म का भाव भी माना गया है.
  • धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ आत्माएं इस संसार में विशेष कर्मों या सीख के लिए आती हैं. जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब आत्मा शरीर त्याग देती है. इसे कर्मों की पूर्णता का एक हिस्सा माना जाता है.

कर्मों की पूर्णता: ज्योतिष कहता है कि कुछ आत्माएं एक छोटी, लेकिन अधिक गहन ‘भूमिका’ के साथ आती हैं. एक बार जब वे विशिष्ट पाठ सीख लेती हैं (या वे कर्म जिनका निवारण करना चाहती हैं) पूर्ण हो जाते हैं, तो आत्मा शरीर छोड़ देती हैं.

शुभ ग्रहों का केंद्र भावों में न होना

ज्योतिष शास्त्र में गुरु, शुक्र, बुध और मजबूत चंद्रमा को शुभ ग्रह माना गया है यदि ये ग्रह कुंडली के केंद्र भावों यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में उपस्थित न हों, तो कुंडली की सुरक्षा शक्ति कमजोर मानी जाती है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन में स्वास्थ्य और स्थिरता से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

अष्टम भाव में पाप ग्रहों की स्थिति

  • अष्टम भाव को आयु भाव कहा जाता है. यदि इस भाव में शनि, मंगल, राहु या केतु जैसे पाप ग्रह स्थित हों और उन पर गुरु की शुभ दृष्टि न हो, तो इसे अचानक संकट या अल्पायु के संकेतों से जोड़ा जाता है.
  • हालांकि कई बार यही ग्रह व्यक्ति को संघर्षों से लड़ने की क्षमता भी देते हैं, इसलिए संपूर्ण कुंडली का अध्ययन जरूरी माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.