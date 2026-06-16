Premanand Ji Maharaj : सुनार, हत्या और वो दो डिब्बे... प्रेमानंद जी महाराज ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली कहानी!

Premanand Ji Maharaj: श्री हित प्रेमानंद जी महाराज ने एकांतिक वार्तालाप में सुनाई सुनार की हत्या और दो डिब्बों की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी. जानिए कैसे एक निर्दोष व्यक्ति साजिश का शिकार हुआ और महाराज जी ने क्या दी सीख.

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प्रेमानंद जी महाराज ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली कहानी

Premanand Ji Maharaj: वृंदावन वाले पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने सुनाया एक सुनार, दो सुरक्षाकर्मी और दो बक्सों का वो खौफनाक सच, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे! कैसे एक निर्दोष व्यक्ति पल भर में हत्या का आरोपी बन गया? जानिए महाराज जी का यह पूरा दृष्टांत और इसके पीछे की बड़ी सीख

भोपाल के डॉक्टर का सवाल और महाराज जी का हैरान करने वाला दृष्टांत

वृंदावन के संत पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एकांतिक वार्तालाप में हर दिन भक्तों की गंभीर शंकाओं का समाधान होता है. हाल ही में भोपाल से आए एक चिकित्सक ने महाराज जी के सामने अपनी बात रखी. डॉक्टर ने बताया कि वे पिछले 13 वर्षों से ऐसे पुरुषों की मदद कर रहे हैं, जिन्हें समाज या महिलाओं द्वारा झूठे केसों में फंसा दिया जाता है. इस गंभीर विषय पर बात करते हुए महाराज जी ने एक ऐसी प्राचीन और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी सुनाई, जिसने सत्संग में बैठे सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया.

लालच, हत्या और अटैची का वो खौफनाक सच

महाराज जी ने बताया कि एक बहुत ही चालाक और मिलावटखोर सुनार था, जो असली सोने में नकली धातु मिलाकर लोगों को ठगता था. उसकी सुरक्षा के लिए दो पुलिसवाले तैनात थे, जो उसकी इस पोल को जानते थे और अपना मुंह बंद रखने के लिए उससे हिस्सा लेते थे.

एक दिन उस सुनार को किसी बड़े सोने के सौदे में भारी मुनाफा हुआ. जब सुरक्षाकर्मियों ने उसमें से अपना बड़ा हिस्सा मांगा, तो सुनार के मन में लालच आ गया और उसने मना कर दिया. बस इसी बात से नाराज होकर उन दोनों कर्मचारियों ने रात में एक खौफनाक साजिश रची. उन्होंने मिलकर सुनार की हत्या कर दी और उसकी सारी धन-संपत्ति दो बड़े बक्सों में भर ली.

जब एक निर्दोष व्यक्ति बन गया साजिश का शिकार

हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देकर जब वे दोनों बॉक्स लेकर भाग रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे एक साधारण व्यक्ति ने उन्हें देख लिया. उसने टोकते हुए कहा, अरे! तुम सरकारी कर्मचारी होकर रात के इस पहर में ये दो बक्से लेकर कहां जा रहे हो? कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और लालच देते हुए कहा, तुमने हमें देख लिया है, इसलिए चुप रहो और इस संपत्ति में से कुछ हिस्सा तुम भी ले लो और अपने घर जाओ लेकिन उस व्यक्ति के भीतर का जमीर जाग गया. उसने कहा, पहले जो गलतियां हुईं सो हुईं, लेकिन अब मैं इस पाप का हिस्सा नहीं बनूंगा.

दो मिनट का खेल और निर्दोष पर मढ़ दिया हत्या का आरोप

जब उस व्यक्ति ने उनका साथ देने से साफ मना कर दिया, तो उन शातिर कर्मचारियों ने कहा, अगर हमारी बात नहीं मानोगे, तो हम तुम्हें दो मिनट में ऐसा फंसाएंगे कि जिंदगी भर रोओगे और हुआ भी यही. उन्होंने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया और आस-पास के लोगों को इकट्ठा कर लिया.

भीड़ के सामने उन्होंने रोते हुए नाटक किया और कहा, देखो, इस आदमी ने सुनार की हत्या कर दी है और उसका सारा धन इन दो बक्सों में भरकर भाग रहा था, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है. जब बक्से खोले गए तो उसमें सुनार की लाश और सोना था. पूरा समाज और कानून उस निर्दोष को ही कातिल मानने लगा. महाराज जी ने बताया कि इस तरह के झूठे मुकदमों का सच सामने आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता.

सालों चला मुकदमा, पर क्या बच पाया वो बेकसूर?

महाराज जी ने बताया कि जब उस निर्दोष व्यक्ति पर हत्या का झूठा आरोप लगा, तो कानून और समाज की नजर में वह गुनहगार बन चुका था. इसके बाद शुरू हुआ कोर्ट-कचहरी और तारीखों का वो लंबा चक्रव्यूह, जो किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ दे. महाराज जी के शब्दों में, अब वह जब कई वर्ष मुकदमा चलता है तब सजा होती है. यानी उस बेकसूर को खुद को बेदाग साबित करने के लिए सालों-साल भयंकर मानसिक, आर्थिक और सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड

कहानी का अंतिम निष्कर्ष और डॉक्टर को महाराज जी की सीख

इस रोंगटे खड़े करने वाले दृष्टांत को सुनाकर महाराज जी ने भोपाल के डॉक्टर को जीवन का सबसे बड़ा सच समझाया. महाराज जी ने कहा कि यह संसार ऐसे ही कपटी और दुष्ट लोगों से भरा पड़ा है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी निर्दोष की बलि चढ़ा देते हैं.

महाराज जी ने डॉक्टर का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे अंधकार भरे समाज में, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से झूठे मुकदमों में फंसे बेकसूरों की मदद कर रहा है, वह साक्षात ईश्वर का कार्य कर रहा है. भले ही कानून के चक्रव्यूह में वक्त लगता है, लेकिन जो सत्य और धर्म के साथ खड़ा है, उसकी जीत निश्चित है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.