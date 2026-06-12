Premanand Ji Maharaj: "कल सुबह भाग जाऊँगा..." जब 11 साल के प्रेमानंद जी की बात को मां ने समझा था मज़ाक, जानिए फिर क्या हुआ

Premanand Ji Maharaj: वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के वैराग्य की वह अनसुनी कहानी, जब मात्र 11 साल की उम्र में वे भोर में 3:30 बजे केवल भगवान के भरोसे घर से निकल पड़े थे. जानिए 'भजन मार्ग' के एकांतिक वार्तालाप का यह पूरा संस्मरण.

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Premanand Ji Maharaj: आज देश और दुनिया में करोड़ों लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुके पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के प्रवचन जितने सरल होते हैं, उनके जीवन की यात्रा उतनी ही कठिन और विस्मयकारी रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘भजन मार्ग’ ऑफिशियल हैंडल द्वारा जारी उनके हालिया ‘एकांतिक वार्तालाप’ (प्रसंग #1292) के दौरान महाराज जी ने अपने जीवन के उस सबसे भावुक और महत्वपूर्ण मोड़ का संस्मरण साझा किया, जब मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने संसार का त्याग कर दिया था. महाराज जी की यह अनसुनी कहानी यह बताती है कि वैराग्य कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के संस्कारों की एक गहरी गूंज होती है.

जब 11 साल के बालक के मन में जागा वैराग्य

महाराज जी ने बताया कि जब वे महज सात, आठ या नौ साल के थे और स्कूल में पढ़ाई करते थे, तभी से उनके भीतर एक अजीब सी तड़प और गहरे विचार उठने लगे थे. जहां उस उम्र के बच्चे खेल-कूद और खिलौनों में मगन रहते हैं, वहीं महाराज जी के मन में जीवन और मृत्यु के गूढ़ प्रश्न चलने लगे थे.

महाराज जी ने उस समय के विचारों को याद करते हुए कहा, मेरे भीतर बार-बार यही बात आती थी कि यह सब मरने वाले हैं. मेरी माता जी भी मर जाएंगी, पिता जी भी मर जाएंगे. इस दुनिया में हमारा आखिर कौन है? और जब कोई हमारा है ही नहीं, तो हम इस संसार को अपना कीमती समय क्यों दें?. इसी वैराग्य की भावना ने उन्हें घर छोड़ने और केवल ईश्वर की खोज में निकलने के लिए प्रेरित किया.

मां से कहा- “कल सुबह भाग जाऊँगा…”

इस संस्मरण की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि महाराज जी चुपके से घर से नहीं भागे थे, बल्कि वे अपनी मां को बताकर निकले थे. घर छोड़ने से एक दिन पहले उन्होंने अपनी मां से सीधे शब्दों में कहा था, माता जी, कल सुबह मैं घर से भाग जाऊंगा और बाबा जी बन जाऊंगा.

चूंकि वे एक 11 साल के छोटे बालक थे, इसलिए उनकी माँ ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और इसे बच्चे का एक साधारण मज़ाक समझकर हंसकर टाल दिया. लेकिन माँ यह नहीं जानती थीं कि उनके बेटे के भीतर ईश्वर से मिलन की तड़प और दृढ़ संकल्प किस सीमा तक पहुँच चुके थे.

भोर में 3:30 बजे शुरू हुआ महासफ़र

अगले दिन, जब भोर के साढ़े तीन बज रहे थे और पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, बालक प्रेमानंद चुपचाप अपने बिस्तर से उठे और घर की चौखट लांघकर हमेशा के लिए बाहर निकल गए. उस नन्हीं सी उम्र में, अंधेरे और सुनसान रास्ते पर वे अकेले ही पैदल चल पड़े. बिना किसी डर और बिना किसी संकोच के, वे अकेले 15 किलोमीटर पैदल चलकर नंदेश्वर नामक स्थान पर पहुंचे.

महाराज जी बताते हैं कि उस समय चलते-चलते रास्ते में उनके मन ने एक सवाल किया था- कहां खाओगे? कहाँ रहोगे? कौन है तुम्हारा इस दुनिया में? तब उनके भीतर से सिर्फ एक ही गूंज उठी थी- भगवान

शिव जी से लिपटकर रोए और मिला पहला भोजन

दोपहर के 12 बजते-बजते बालक को जोरों की भूख लगी. तब वे एक शिव मंदिर में गए और भगवान शंकर की प्रतिमा से लिपटकर फूट-फूटकर रोने लगे. उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे.

महाराज जी कहते हैं कि भगवान के आश्रय की महिमा देखिए, थोड़ी ही देर में वहां एक अजनबी आया और उसने बालक को दही की मटकी दी. महाराज जी ने पेट भरकर दही पिया और इस तरह उनके संन्यासी जीवन की पहली भूख साक्षात ईश्वर की कृपा से शांत हुई.

आज भी केवल ‘श्री जी’ का है भरोसा

आज 55 वर्ष से अधिक की आयु जिसमें उनकी दोनों किडनियां भी फेल हैं में भी महाराज जी उसी दिव्य आनंद और उल्लास में रहते हैं. वे कहते हैं कि उन्होंने जीवन में कभी भगवान के सिवा किसी को अपना नहीं माना. वे भक्तों से कहते हैं कि यह संसार बहुत झूठा है, यहां सब स्वार्थ का प्रेम है. इसलिए मनुष्य को पाप आचरण छोड़कर केवल भगवन्नाम का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि केवल भगवान का नाम ही अंत समय में जीव की दुर्गति होने से बचा सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.