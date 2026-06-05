Premanand Ji Maharaj: मांसाहारी को प्रसाद देने से लगेगा पाप या पुण्य? प्रेमानंद जी महाराज ने दूर किया सबसे बड़ा भ्रम

Premanand Ji Maharaj: क्या मांसाहारी व्यक्ति को मंदिर का प्रसाद देने से पाप लगता है? जानिए वृंदावन के संत श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का दोटूक जवाब और इसके पीछे का नियम.

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Premanand Ji Maharaj

Premanand Ji Maharaj: डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया पर वृंदावन के विरक्त संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के विचार रोज़ लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं. उनके सत्संग एकांतिक वार्तालाप में देश-विदेश से श्रद्धालु अपने जीवन की उलझनें लेकर आते हैं. हाल ही में एक भक्त ने महाराज जी से एक ऐसा व्यावहारिक और गंभीर सवाल पूछा, जो हर सनातनी के मन में कभी न कभी जरूर आता है.

भक्त का सवाल था- “महाराज जी, अगर हम मंदिर से लाया हुआ पावन प्रसाद किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो मांसाहारी है या अभक्ष पदार्थों का सेवन करता है, तो क्या ऐसा करने से हमें पाप लगेगा?” इस पर महाराज जी ने जो दोटूक और वैज्ञानिक समाधान दिया, वह हर किसी की आंखें खोलने वाला है.

‘पाप नहीं, बल्कि मिलेगा भारी पुण्य!’

महाराज जी ने बिना किसी संकोच के तुरंत जवाब देते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को प्रसाद देने से आपको बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा, बल्कि भारी पुण्य मिलेगा. महाराज जी ने इसके पीछे का आध्यात्मिक और व्यावहारिक कारण समझाते हुए कहा कि भगवत प्रसाद और भगवान के चरणामृत में वह दिव्य शक्ति होती है जो किसी भी मलिन बुद्धि को पवित्र कर सकती है.



“यदि वह मांसाहारी व्यक्ति आदर और श्रद्धा के साथ उस प्रसाद को पा लेता है तो प्रसाद उसके भीतर जाते ही अपना काम शुरू कर देगा. प्रसाद पाने से धीरे-धीरे उसके पाप नष्ट होंगे, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी और एक दिन ऐसा आएगा जब वह खुद-ब-खुद अपनी ये गंदी और तामसिक आदतें छोड़ देगा.”

किस स्थिति में नहीं देना चाहिए प्रसाद?

महाराज जी ने इसके साथ ही एक जरूरी सावधानी भी बताई. उन्होंने साफ किया कि प्रसाद तभी देना चाहिए जब सामने वाला उसका आदर करे. अगर कोई व्यक्ति प्रसाद का अनादर करता है, उसे फेंक देता है या उसका महत्व नहीं समझता, तो ऐसी स्थिति में उसे प्रसाद नहीं देना चाहिए लेकिन अगर कोई भले ही मांसाहारी हो, पर भगवान के प्रसाद को सिर माथे लगाकर सम्मान से ग्रहण करता है, तो उसे प्रसाद देने में संकोच नहीं करना चाहिए. वह प्रसाद ही उसके कल्याण का मार्ग खोलेगा.

संतों की दृष्टि: सुधारने पर जोर, दुत्कारने पर नहीं

प्रेमानंद जी महाराज का यह जवाब सनातन धर्म की उस मूल भावना को दर्शाता है, जो किसी पापी या भटके हुए व्यक्ति से नफरत करने के बजाय उसकी बुद्धि को सुधारने पर जोर देती है. महाराज जी के अनुसार, पवित्र चीजें अपवित्र को भी शुद्ध करने की क्षमता रखती हैं, इसलिए प्रसाद बांटने में कभी संकोच न करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.