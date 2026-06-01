Premanand Ji Maharaj Latest Video: आज सुबह ही आया प्रेमानंद महाराज का नया वीडियो, 'एकांतवास' पर कही ऐसी बात कि रो पड़े भक्त!

Premanand Ji Maharaj Latest Video: प्रेमानंद महाराज का सबसे भावुक संदेश: "हम रहें न रहें... हमारा मौन और एकांतवास सब तुम्हारे लिए है!" वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज का एकांतवास में जाने के बाद आज यानि 1 जून 2026 पहला वीडियो संदेश सामने आया है. जानिए महाराज जी ने अपने मौन और भक्तों से दूरी पर क्या बड़ा खुलासा किया है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/premanand-ji-maharaj-new-video-ekantvas-message-premanand-ji-maharaj-on-ekantvas-latest-video-8432597/ Copy

premanand maharaj

Premanand Ji Maharaj Latest update: सोशल मीडिया और आध्यात्मिक जगत में आज उस वक्त एक बड़ा भावुक मोड़ आ गया, जब ‘भजन मार्ग’ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर पूज्य श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज का एक बिल्कुल नया वीडियो अपलोड हुआ. इस वीडियो का शीर्षक है “हमारा मौन, हमारा एकांत सब तुम्हारे लिए ही है!”

क्या प्रेमानंद महाराज सच में अपने भक्तों को छोड़कर दूर चले गए हैं? आज सुबह ही ‘भजन मार्ग’ पर आए महाराज जी के इस नए वीडियो ने करोड़ों भक्तों को रुला दिया! महाराज जी ने बंद कुटिया से संदेश देते हुए कहा है ‘मैं मिलूं न मिलूं, बोलूं न बोलूं… मेरा यह मौन और एकांतवास सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है. तुम बस नाम जप करो, तुम्हारा भरण-पोषण सीधे भगवान करेंगे.’

महाराज जी के एकांतवास में जाने के बाद से ही देश-दुनिया में मौजूद उनके करोड़ों भक्त उनके स्वास्थ्य और दर्शनों को लेकर बेहद व्याकुल और चिंतित थे. इस व्याकुलता के बीच, आज सुबह आए इस वीडियो ने जहां एक तरफ भक्तों की आँखें नम कर दी हैं, वहीं उनके विचलित मन को एक दिव्य शांति और संबल भी दिया है.

वीडियो में महाराज जी ने पहली बार अपने इस ‘मौन एकांतवास’ का वह गुप्त और परम सत्य कारण उजागर किया है, जो हर भक्त के दिल को छू जाएगा.



“मैं शरीर से रहूं न रहूं… बिल्कुल चिंता मत करना”

वीडियो की शुरुआत में ही महाराज जी ने भक्तों के मन में बैठे सबसे बड़े डर और विरह को दूर करते हुए कहा.

“बिल्कुल चिंता नहीं करनी है. मैं मिलूं न मिलूं, बोलूं न बोलूं, आऊं न आऊं… खूब नाम जप करो. हम रहे ना रहे… तुम्हारा मंगल होगा.” महाराज जी ने साफ शब्दों में भक्तों को समझाया कि संतों का प्रेम और उनका अस्तित्व किसी हाड़-मांस के शरीर तक सीमित नहीं होता.

“अपनी जेब में बांध लो यह 1 गांठ- तुम्हारा भरण-पोषण भगवान करेंगे”

आज के इस प्रवचन में महाराज जी ने दुनियादारी के फेर में फंसे और आर्थिक-मानसिक रूप से परेशान लोगों को जीवन की सबसे बड़ी सीख दी. उन्होंने कहा

“तुम्हारी ये गांठ बांध लो कि तुम्हारा भरण-पोषण तुम्हारे इष्ट के द्वारा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं और जब कभी तुम्हें लगे कि इस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, तो उसे छोड़ देना” यह बात उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है जो संकट के समय खुद को अकेला महसूस करते हैं.

“बिना बोले तुम्हारे दिमाग में बैठ जाऊंगा, देख लेना!”

जो भक्त यह सोचकर रो रहे थे कि महाराज जी के मौन होने के बाद अब उनका मार्गदर्शन कौन करेगा, उन्हें महाराज जी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि गुरु-शिष्य का रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता. महाराज जी बोले “यह सोचना छोड़ दो कि अब तुम्हारा उत्थान कैसे होगा. बिना बोले भी तुम्हारे दिमाग में हम होंगे, देख लेना! तुम वही करोगे जो तुम्हारे गुरुदेव कहेंगे. यह भगवत मार्ग है, कोई खिलवाड़ नहीं है”

“मेरा मौन और एकांतवास मेरे लिए नहीं, आपके लिए है”

वीडियो के सबसे भावुक क्षण में महाराज जी ने स्पष्ट किया कि उनका एकांत में जाना भक्तों से कोई दूरी या विमुख होना नहीं है. उन्होंने अपने इस कदम के पीछे छिपे अगाध प्रेम को प्रकट करते हुए कहा. “हमारा जो कुछ होना था, वो तो हो गया है. अब जो कुछ भी हो रहा है, वो सब आप सबके लिए हो रहा है. हमारा मौन, हमारा एकांत सब तुम्हारे लिए ही है. खूब भजन करो, नाम जप करो, आश्रित रहो और सुखी रहो.”

आज सुबह सामने आए महाराज जी के इस ताज़ा संदेश ने यह साबित कर दिया है कि भले ही वह भौतिक रूप से अपनी यमुना किनारे वाली कुटिया में मौन और एकांत में चले गए हों, लेकिन सूक्ष्म रूप से वह अपने हर एक भक्त की व्याकुलता को देख और संभाल रहे हैं. महाराज जी का यह वीडियो इस समय इंटरनेट पर हर उस भक्त के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका है जो इस समय विरह की अग्नि में जल रहा था.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.