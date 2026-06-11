Premanand Ji Maharaj: क्या कलयुग में कोई रिश्ता सुरक्षित है? प्रेमानंद जी महाराज के इस जवाब ने सबको चौंकाया!

Premanand Ji Maharaj: कलयुग के इस दौर में जहां मानवीय मूल्य और आपसी रिश्ते लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, वहीं वृंदावन के विख्यात संत पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने रिश्तों की सुरक्षा और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने पर एक बेहद क्रांतिकारी और चौंकाने वाला मार्गदर्शन दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘भजन मार्ग’ पर प्रसारित अपने नवीनतम एकांतिक वार्तालाप (वीडियो संख्या #1291) में महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्तमान समय में कोई भी रिश्ता पूरी तरह सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है. उन्होंने माताओं और बहनों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि प्रताड़ना को भक्ति भाव में सहना मूर्खता है और आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ तुरंत कानूनी कदम उठाना ही धर्म है.
सत्संग के दौरान एक महिला साधक ने महाराज जी के सामने अपनी गंभीर दुविधा रखते हुए पूछा कि भक्ति भाव में हम अक्सर लोगों को माफ करते रहते हैं, लेकिन किसी को क्षमा करने की आखिरी सीमा क्या है? लोग हमारे सीधेपन का गलत फायदा उठाते हैं. इस पर महाराज जी ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि क्षमा और सहनशीलता का नियम पुरुषों, साधुओं और स्त्री शरीर के लिए अलग-अलग होता है. माताओं-बहनों को अपनी सुरक्षा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होना चाहिए. महाराज जी ने कहा, अभी तो कलयुग के केवल 5,000 वर्ष बीते हैं और अभी से रिश्तों की मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं. पति-पत्नी, माता-पिता और संतान के बीच के पावन संबंध अब सुरक्षित नहीं बचे हैं.
महाराज जी ने समाज में छिपे उन चेहरों पर तीखा प्रहार किया जो परिवार की आड़ में महिलाओं का मानसिक या शारीरिक शोषण करते हैं. उन्होंने कहा कि यदि घर-परिवार के भीतर ही कोई महिला को बार-बार प्रताड़ित कर रहा है, तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए. महाराज जी ने दो टूक शब्दों में कहा, चाहे वह सगा पिता हो, भाई हो, चाचा हो या कोई भी नजदीकी रिश्तेदार-यदि वह अपराध की प्रवृत्ति में आगे बढ़ रहा है, तो तुरंत भारत सरकार के कानून की शरण लेनी चाहिए और उसे दंड दिलाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुस्कुराकर या संकोच में आकर अपराधियों को माफ करना अगली बार उन्हें और बड़ी वारदात करने का हौसला देता है.
इस वार्तालाप में महाराज जी ने एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सूत्र साझा किया. उन्होंने कहा कि आसुरी प्रवृत्ति से ग्रस्त लोग विनय या प्रार्थना की भाषा नहीं समझते. दुष्टों को केवल दंड विधान के द्वारा ही अनुशासित और शासित किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जब कोई अपराधी अपने कृत्य के लिए कानून द्वारा दंडित होता है, तभी उसकी अपराध करने की आदत पर रोक लगती है. दंड पाकर ही वह जीव भीतर से पवित्र होता है, इसलिए दुष्ट को दंड दिलाना ही वास्तव में उसका असली ‘मंगल’ (भला) करना है.
महाराज जी ने आज की युवा पीढ़ी और विशेषकर महिलाओं को अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करने की सलाह दी. उन्होंने कहा, भय के मारे चुप बैठ जाना या यह सोचना कि बात बाहर आएगी तो क्या होगा, यह कायरता है. ऐसी फिसड्डी बुद्धि से काम नहीं चलेगा. उन्होंने हर बच्चे और बच्ची को अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के प्रति जागरूक रहने की बात कही और कहा कि पुरुषों की दृष्टि और व्यवहार से उनके उद्देश्य का पता चल जाता है, इसलिए पहली बार में ही पूरी ताकत के साथ विरोध दर्ज कराएं. अंत में उन्होंने सभी को नाम जप की शक्ति से जुड़ने और अपनी आत्मिक ऊर्जा को मजबूत बनाने का महामंत्र दिया ताकि समाज में निर्भय होकर जिया जा सके.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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