Premanand ji maharaj: क्या मृत्यु के बाद परिजनों से संपर्क संभव है? जानिए प्रेमानंद जी महाराज का स्पष्ट जवाब

Premanand ji maharaj: अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है, विशेषकर तब जब वे अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं. पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने अपने एक सत्संग में इस विषय पर शास्त्रों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बेहद स्पष्ट और सीधा जवाब दिया है. आइए जानते हैं महाराज जी ने इस पर क्या कहा.
महाराज जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि जो जीव इस पृथ्वी लोक का त्याग करके चले गए हैं, उनसे सीधे बातचीत करना या संपर्क साधना पूरी तरह से असंभव है. आजकल जो लोग भूत-प्रेत बुलाने या आत्माओं से बात कराने का दावा करते हैं, वह महज नाटकबाजी और छलावा है. शास्त्रों में ऐसा कोई प्रामाणिक मार्ग नहीं है जिससे आप मरे हुए व्यक्ति से फोन की तरह सीधे बात कर सकें कि ‘वे मुक्ति पा चुके हैं या नहीं.’
महाराज जी के अनुसार, जैसे ही जीव इस स्थूल शरीर को छोड़ता है, उसके सारे सांसारिक राग, रिश्ते और परिचय यहीं छूट जाते हैं. माया का पर्दा इतना गहरा होता है कि मरने के बाद नर्क या स्वर्ग में जीवों को पिछले जन्म की कोई स्मृति नहीं रहती. वहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई दादा अपने पोते को पहचान ले या पति अपनी पत्नी को ढूंढ ले. सब अपने-अपने कर्मों के अनुसार यातना देह या देव देह पाकर अपने फलों को भोगने में लग जाते हैं. साधारण जीवों को पिछले जीवन का कुछ भी याद नहीं रहता.
कई लोग पूछते हैं कि यदि संपर्क संभव नहीं है, तो पूर्वज सपने में आकर कुछ मांगते या कहते क्यों दिखाई देते हैं? इस पर महाराज जी ने स्वप्न विज्ञान का एक बड़ा रहस्य खोला. स्वप्न में एक मन के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता. हमारी बात सत्य मानना, यह सारा खेल मन का ही है. वही मन देवता बन जाता है, वही गुरु, वही संत और वही आपके मरे हुए परिजन बन जाता है. जैसे जागने पर सपना पूरी तरह झूठा हो जाता है, वैसे ही स्वप्न की वे बातें केवल मन की तरंगें और कल्पनाएं हैं, कोई वास्तविक संपर्क नहीं.
यदि आप वास्तव में अपने जा चुके परिजनों का भला करना चाहते हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करने के बजाय शास्त्रों में बताया गया ‘पुण्य ट्रांसफर’ का तरीका अपनाएं महाराज जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया जैसे यदि आपको किसी को पैसे भेजने हों, तो पहले आप उसे अपने बैंक खाते में जमा करते हैं और फिर ट्रांसफर करते हैं.
इसी तरह, आप इस पृथ्वी पर रहकर खूब नाम जप करें, पिंडदान करें, श्रीमद्भागवत का पाठ करें और साधु सेवा करें. इसके बाद इस सारे पुण्य को पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि ‘इसका फल उस अमुक जीव को मिले.’ भगवान उस पुण्य को उस जीव तक स्वतः पहुंचा देते हैं. आपका भेजा हुआ यह भजन-पुण्य पाते ही वह जीव जहाँ भी होगा, वहां उसकी सुख-सुविधाएं बढ़ जाएंगी और उसका तुरंत उद्धार हो जाएगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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