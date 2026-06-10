Premanand ji maharaj: काम के बीच छूट जाता है नाम जप? प्रेमानंद महाराज ने बताया '5 मिनट का वो नियम' जो बदल देगा जीवन

Premanand ji maharaj: ऑफिस के काम के बीच भगवान का नाम कैसे जपें? जानिए वृंदावन के संत श्री हित प्रेमानंद महाराज का वो '5 मिनट का अनोखा नियम', जो बदल देगा आपकी जिंदगी.

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शंका: काम के दौरान नाम जप छूटने पर मृत्यु हो जाए तो क्या होगा?

समाधान: अगर नाम छूटा है पर कोई पाप नहीं हुआ, तो भी भगवान की प्राप्ति होगी.

5 मिनट का नियम: हर 5 मिनट में कम से कम एक बार भगवान का नाम लेने का संकल्प लें.

फायदा: इस नियम की याद में मन भटकना बंद कर देगा और दिन में सैकड़ों बार जप स्वतः होने लगेगा.

Premanand ji maharaj: भागदौड़ भरी जिंदगी और ऑफिस के काम के बीच अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वे चाहकर भी भगवान का नाम नहीं जप पाते. कई बार भक्तों के मन में यह डर भी सताता है कि यदि काम के दौरान नाम जप छूट गया और उसी समय प्राण निकल गए, तो क्या होगा? वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने अपने ‘एकांतिक वार्तालाप’ में इस शंका का बेहद व्यावहारिक समाधान दिया है. महाराज जी ने एक ऐसा ‘5 मिनट का अनोखा नियम’ बताया है, जो काम के बीच भी आपके भजन को टूटने नहीं देगा.

काम के बीच मौत हो जाए तो क्या होगी गति?

वार्तालाप के दौरान एक भक्त ने महाराज जी से पूछा कि यदि हम ऑफिस के काम में व्यस्त हैं और आधा घंटा पहले हमने भगवान का नाम लिया था, लेकिन काम के दौरान अचानक प्राण निकल जाएं, तो क्या हमें भगवत प्राप्ति होगी?

इस पर महाराज जी ने संशय दूर करते हुए कहा, अगर काम में व्यस्त रहने के कारण आपका नाम जप छूट गया है, लेकिन उस आधे घंटे के दौरान आपसे कोई पाप कर्म या अशुभ चिंतन नहीं हुआ है, तो आपको निश्चित ही भगवत प्राप्ति होगी. महाराज जी ने स्पष्ट किया कि अनजाने में छूटा नाम नुकसान नहीं करता, लेकिन सजगता बनाए रखना जरूरी है.

क्या है प्रेमानंद महाराज का ‘5 मिनट का नियम’?

व्यस्त दिनचर्या में भगवान से जुड़े रहने के लिए महाराज जी ने भक्तों को एक दिव्य फार्मूला दिया. उन्होंने कहा, आप अपने जीवन में सिर्फ 5 मिनट का एक नियम बना लीजिए. नियम यह कि मुझे हर 5 मिनट में कम से कम एक बार मुख से ‘राधा’ या अपने इष्ट का नाम बोलना ही है.



महाराज जी ने इसके पीछे का मनोविज्ञान समझाते हुए कहा कि जब आप यह छोटा सा नियम लेंगे, तो आपका मन इस चिंता में रहेगा कि कहीं 5 मिनट पूरे तो नहीं हो गए? इस अलार्म और चिंता के चक्र में, आप हर 5 मिनट में एक बार बोलने के बजाय अनजाने में सैकड़ों बार भगवान का नाम जप लेंगे. यह छोटा सा नियम धीरे-धीरे आपकी चौबीस घंटे की आदत बन जाएगा.

नाम जप है ‘वज्र’ के समान

महाराज जी ने उन लोगों को भी ढांढस बंधाया जो अपने पुराने पापों को लेकर डरते हैं. उन्होंने कहा कि ईश्वर का नाम ‘वज्र’ की तरह शक्तिशाली है. जिस प्रकार वज्र का एक प्रहार बड़े से बड़े पहाड़ को चूर-चूर कर देता है, ठीक उसी तरह श्रद्धापूर्वक लिया गया भगवान का नाम जीवन के सारे पापों के पहाड़ को नष्ट कर देता है.

अंतिम संदेश में महाराज जी ने कहा कि अध्यात्म में किसी दिखावे या पैसे की जरूरत नहीं है. आप काम के दौरान मन ही मन या उंगलियों में रिंग काउंटर पहनकर भी चुपचाप नाम जप कर सकते हैं. बस अंदर से पक्के रहिए और इस 5 मिनट के नियम से अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.