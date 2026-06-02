Premanand ji Maharaj: क्या प्रेमानंद महाराज सच में अपने भक्तों से दूर हो गए हैं? याद आई महाराज जी की ये पुरानी बात रुला देगी!

Premanand ji Maharaj: वृंदावन के संत पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का भक्तों से दूरी बनाना और एकांतवास में चले जाना इस वक्त करोड़ों चाहने वालों को व्याकुल कर रहा है. विरह और उदासी के इस माहौल के बीच महाराज जी का एक पुराना और बेहद भावुक प्रवचन तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 'शरीर के मोह' और 'एकांतवास' का ऐसा दिव्य सच बताया था जिसे सुनकर आज हर भक्त की आँखें नम हो जाएंगी. जानिए महाराज जी की वो बात जो आज सीधे दिल पर चोट कर रही है.

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Premanand ji Maharaj

Premanand ji Maharaj: वृंदावन की पावन धरा पर जहाँ कभी आधी रात को ‘राधा-राधा’ की गूंज और महाराज जी की एक झलक पाने के लिए लाखों भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता था, वहां आज एक अजीब सी शांति है. प्रेमानंद जी महाराज का एकांतवास में चले जाना और भक्तों से शारीरिक दूरी बना लेना, उनके चाहने वालों के मन को व्याकुल कर रहा है. हर आंख नम है और हर दिल में बस एक ही सवाल तैर रहा है “क्या हमारे महाराज जी सच में हमसे दूर हो गए हैं?”

इस विरह और उदासी के बीच, महाराज जी का ही एक पुराना और बेहद भावुक प्रवचन याद आता है, जिसे सुनकर आज करोड़ों भक्तों के आंसू छलक उठेंगे, लेकिन साथ ही उनके अशांत मन को परम शांति भी मिलेगी.

“जब यह शरीर नहीं रहेगा…” महाराज जी की वो बात जो आज सच हो रही है

एक बार एकांतिक वार्तालाप में एक भावुक भक्त ने महाराज जी से पूछा था कि “महाराज जी, अगर आप हम से दूर चले गए या यह शरीर न रहा, तो हमारा क्या होगा?”

तब महाराज जी ने जो कहा था, उसकी गूंज आज उनके एकांतवास में साफ महसूस की जा सकती है. महाराज जी ने बहुत लाड से मुस्कुराते हुए कहा था.

“तुम इस चमड़े के शरीर को प्रेमानंद मानते हो? यह तो आज है, कल मिट्टी में मिल जाएगा. अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, तो मेरे वचनों से प्रेम करो. मैं शरीर से तुम्हारे सामने रहूं या किसी बंद कुटिया में विलीन हो जाऊं… अगर तुम्हारे भीतर ‘राधा-राधा’ नाम चल रहा है, तो तुम्हारी हर सांस में मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ।”.

“तुम रोते हो कि मैं दूर हूं, पर तुम मेरे शब्दों के पास कब आए?”

महाराज जी ने हमेशा ‘लगाव और मोह’ के खोखलेपन पर चोट की है. उनका भक्तों से दूरी बनाना कोई सजा नहीं, बल्कि भक्तों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा और दीक्षा है. महाराज जी अक्सर कहते थे कि भीड़ में आकर केवल मेरा दीदार कर लेने से कल्याण नहीं होगा.

महाराज जी कह चुके हैं कि जो मेरे सामने बैठकर भी दूसरों की बुराई करता है, झूठ बोलता है, नाम जप नहीं करता, वह मेरे पास होकर भी मुझसे कोसों दूर है लेकिन जो अपने घर की चौखट पर बैठकर, आंसू बहाकर दीनता से प्रभु को पुकारता है और ‘राधा नाम’ जपता है, वो मुझे अपनी आत्मा के सबसे करीब पाता है.

एकांतवास का असली सच: दूरी शरीर की है, आत्मा की नहीं

महाराज जी का यह एकांतवास उनके भक्तों को परिपक्व (Mature) बनाने का एक दैवीय तरीका है. वह हमें सिखा रहे हैं कि किसी संत की महानता उनके हाड़-मांस के शरीर में नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए ‘नाम दान’ में होती है.

आज भले ही महाराज जी की पदयात्रा रुक गई हो, भले ही वह यमुना किनारे अपनी कुटिया में मौन हो गए हों, लेकिन उनकी चेतना और उनका आशीर्वाद हर उस भक्त के साथ धड़क रहा है जो ईमानदारी से अपने जीवन को सुधार रहा है.

इसलिए, रोइए मत… बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ 10 मिनट बैठिए और उनके दिए ‘नाम’ को जपिए. आप महसूस करेंगे कि महाराज जी कहीं दूर नहीं गए, वो ठीक आपके पास, आपके दिल में मुस्कुरा रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.