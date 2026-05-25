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Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज का भावुक संदेश...जानिए स्वास्थ्य खराब होने के बीच संत ने भक्तों से रोकर क्या मांग लिया?
Premanand Maharaj Emotional Message: वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ने के बीच एक भावुक संदेश सामने आया है. आश्रम से जारी इस संदेश में महाराज जी ने भक्तों से रोकर कुछ ऐसा मांग लिया है जिसे सुन हर कोई भावुक है. जानिए क्या है पूरी खबर.
Premanand Maharaj Emotional Message: सोशल मीडिया से लेकर अध्यात्म जगत तक, वृंदावन के विरक्त संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार रोज़ लाखों लोगों का जीवन बदल रहे हैं. महाराज जी का हर एक संवाद भक्तों को झकझोर कर रख देता है, लेकिन हाल ही में उनका एक ऐसा भावुक रूप सामने आया जिसने हर किसी को भावविह्वल कर दिया. यह संदेश तब आया है जब महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है. भक्तों के कल्याण की चिंता में डूबे महाराज जी की आंखों से जब आंसू छलक पड़े, तो वहां मौजूद हर श्रद्धालु निशब्द रह गया.
स्वास्थ्य बिगड़ने पर आश्रम से जारी हुआ संदेश
दरअसल, पिछले कुछ समय से श्री प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत खराब चल रही है. उनकी दोनों किडनियां पहले से ही खराब हैं, और हालिया स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनकी नियमित पदयात्रा और दर्शन लाभ को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. महाराज जी के श्री कृष्ण शरणम आश्रम की ओर से भक्तों से विशेष अपील की गई है कि वे अभी उनके दर्शन के लिए वृंदावन न आएं और महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए अपने-अपने घरों से ही प्रार्थना करें. इसी गंभीर स्थिति के बीच महाराज जी ने अपने आश्रम से ही भक्तों के नाम यह विशेष और भावुक वीडियो संदेश जारी किया है.
संत की करुणा: “भीड़ नहीं, सुधरा हुआ जीवन चाहिए”
महाराज जी ने इस संदेश में भक्तों से कोई धन, दौलत या भौतिक वस्तु नहीं मांगी, बल्कि आंसुओं के साथ उनके अवगुण और बुराइयां मांग लीं. महाराज जी ने बेहद भावुक होकर कहा, “हमें तुम्हारी भीड़ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा सुधरा हुआ जीवन चाहिए।” उन्होंने चिंता व्यक्त की कि लोग केवल दिखावे या सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए आ रहे हैं, जबकि उनके आचरण में कोई सुधार नहीं हो रहा है.
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पहली मांग: मां-बाप का सम्मान और दिखावे का त्याग
संत प्रेमानंद जी ने भक्तों से झोली फैलाकर तीन मुख्य चीजें मांगी हैं. पहली बात ‘दिखावे की भक्ति का त्याग’. उन्होंने कहा कि संत के चरणों में सिर झुकाने से पहले अपने घर के जीवित भगवान, यानी अपने माता-पिता की सेवा करो, जो व्यक्ति अपने बूढ़े मां-बाप को दुखी रखता है, उसकी भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती,
दूसरी मांग: युवाओं से व्यसनों और पाप कर्मों से मुक्ति की भीख
दूसरी बात जो महाराज जी ने रोकर मांगी, वह थी ‘नशे और व्यसनों से मुक्ति’. महाराज जी ने तड़पते हुए कहा कि जब कोई युवा नशा करता है या गलत रास्ते पर जाता है, तो एक संत का दिल खून के आंसू रोता है. उन्होंने भक्तों से भीख मांगते हुए कहा कि अपनी ये बुरी आदतें, मांस-मदिरा का सेवन और पराई स्त्री पर बुरी नजर डालने का पाप आज ही मुझे सौंप दो.
तीसरी मांग: कठिन समय में भी न छूटे ‘नाम-जप’
तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ‘नाम-जप’ की मांगी. महाराज जी का कहना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का नाम न छोड़ें. आश्रम प्रबंधन द्वारा जारी इस भावुक संदेश का मूल सार यही है कि एक सच्चा संत शारीरिक कष्ट में होने के बावजूद सिर्फ भक्तों का कल्याण चाहता है।. महाराज जी का यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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