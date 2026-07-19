Premanand Maharaj Latest Update: गुरु पूर्णिमा से पहले आई बड़ी खबर, भक्तों के लिए बदली दर्शन व्यवस्था!

Premanand Maharaj Latest Update: राधा केलिकुंज आश्रम ने प्रेमानंद महाराज के गुरु पूर्णिमा 2026 दर्शन के लिए 23–29 जुलाई तक राज्यवार शेड्यूल जारी किया है. जानिए किस राज्य के दीक्षित शिष्यों को किस दिन मिलेगा दर्शन का अवसर.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: July 19, 2026, 10:56 AM IST
Premanand ji Maharaj
Premanand Maharaj Latest Update: गुरु पूर्णिमा 2026 के लिए जारी हुई राज्यवार दर्शन लिस्ट
  • 23–29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव चलेगा.
  • राज्यों के हिसाब से अलग-अलग दिन तय किए गए.
  • व्यवस्था प्रेमानंद महाराज के दीक्षित शिष्यों के लिए लागू.
  • यात्रा से पहले आधिकारिक शेड्यूल जरूर जांचें.

Premanand Maharaj Latest Update: वृंदावन स्थित राधा केलिकुंज आश्रम ने गुरु पूर्णिमा 2026 के लिए राज्यवार दर्शन शेड्यूल जारी कर दिया है. 23 से 29 जुलाई तक अलग-अलग राज्यों के दीक्षित शिष्यों के लिए अलग-अलग दिन तय किए गए हैं.

वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. गुरु पूर्णिमा 2026 के अवसर पर इस बार दर्शन व्यवस्था में अहम बदलाव किया गया है. राधा केलिकुंज आश्रम ने 23 से 29 जुलाई तक चलने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव के लिए राज्यवार दर्शन शेड्यूल जारी कर दिया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यवस्था प्रेमानंद महाराज के दीक्षित शिष्यों के लिए लागू की गई है.

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हर साल गुरु पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु वृंदावन पहुंचते हैं. भीड़ को व्यवस्थित करने, सुरक्षा बनाए रखने और दर्शन प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए आश्रम प्रशासन ने इस बार राज्यों के हिसाब से अलग-अलग दिन निर्धारित किए हैं. इससे एक ही दिन अत्यधिक भीड़ जुटने की संभावना कम होगी.

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कब किस राज्य के शिष्यों को मिलेगा दर्शन?

आश्रम द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार:

  • 23 जुलाई 2026 – उत्तर प्रदेश
  • 24 जुलाई 2026 – राजस्थान और हरियाणा
  • 25 जुलाई 2026 – दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर
  • 26 जुलाई 2026 – मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
  • 27 जुलाई 2026 – बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल
  • 28 जुलाई 2026 – महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दक्षिण भारत के राज्य
  • 29 जुलाई 2026 – अन्य राज्य और विशेष श्रेणी के शिष्य

यह कार्यक्रम वृंदावन स्थित यमुना कुंज/राधा केलिकुंज आश्रम में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव के लिए जारी किया गया है.

भक्तों के लिए क्या बदला?

पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ दर्शन के लिए पहुंच जाते थे, जिससे लंबी कतारें और प्रतीक्षा की स्थिति बनती थी. अब राज्यवार व्यवस्था लागू होने के बाद दीक्षित शिष्य अपनी यात्रा पहले से प्लान कर सकेंगे. इससे ठहरने, परिवहन और प्रवेश व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा.

यात्रा से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

यदि आप प्रेमानंद महाराज के दीक्षित शिष्य हैं और गुरु पूर्णिमा पर वृंदावन जाने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले अपने राज्य के लिए निर्धारित तिथि की पुष्टि करें. आश्रम द्वारा जारी समय, प्रवेश और अनुशासन संबंधी निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा. बिना निर्धारित दिन के पहुंचने पर दर्शन में असुविधा हो सकती है.

सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों से सावधान

गुरु पूर्णिमा को लेकर कई संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. हालांकि, सभी सूचनाएं आधिकारिक नहीं होतीं. इसलिए श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे केवल राधा केलिकुंज आश्रम की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें.

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गुरु पूर्णिमा क्यों है खास?

सनातन परंपरा में गुरु पूर्णिमा को गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता का पर्व माना जाता है. प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है. यही कारण है कि हर वर्ष देशभर से हजारों श्रद्धालु वृंदावन पहुंचकर उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं. इस बार की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि दर्शन व्यवस्था को राज्यवार शेड्यूल के आधार पर व्यवस्थित किया गया है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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