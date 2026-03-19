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Premanand Maharaj Janmotsav 2026: केली कुंज में उमड़ा भक्तों का सैलाब, संतों का संगम… देखें अद्भुत भक्ति का नज़ारा
Premanand Maharaj Janmotsav 2026: वृंदावन में 19 मार्च को प्रेमानंद महाराज का जन्मदिन जोर-शोर से मनाया जा रहा है. 13 से 19 मार्च तक मनाए जाने इस उत्सव का आज आखिरी दिन है.
Premanand Maharaj Janmotsav 2026: वृंदावन की पावन भूमि इन दिनों भक्ति के रंग में रंगी हुई है. प्रेमानंद महाराज का जन्मोत्सव 2026 केली कुंज आश्रम में पूरे श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. 19 मार्च 2026 को महाराज जी पूरे 57 साल के हो गए. वैसे तो प्रेमानंद महाराज का जन्म 30 मार्च को हुआ है लेकिन हिन्दू तिथि के हिसाब से वो चैत्र की प्रतिपदा को ही अपना जन्मदिवस मनाते है. इस अवसर पर देश के कोने-कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत्र आस्था के सागर में डूबा नजर आ रहा है.
जन्मोत्सव पर उमड़ा जनसैलाब, हर तरफ दिखी आस्था की लहर
जन्मोत्सव के चलते केली कुंज आश्रम में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. सुबह से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन का इंतजार करते नजर आए. कई लोग दूर-दराज से सिर्फ इस दिव्य अवसर का हिस्सा बनने के लिए वृंदावन पहुंचे हैं.
भजन-कीर्तन से गूंजा आश्रम, भक्तिमय माहौल ने बांधा समां
इस खास मौके पर आश्रम में लगातार भजन-कीर्तन और सत्संग का आयोजन किया जा रहा है. हर तरफ भक्ति संगीत की गूंज सुनाई दे रही है, जिससे माहौल और भी दिव्य बन गया है. श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ इन आयोजनों में शामिल हो रहे हैं.
संतों का संगम बना आकर्षण, आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत अनुभव
जन्मोत्सव के दौरान कई संत और साधु भी यहां एकत्र हुए हैं, जिससे यह आयोजन और खास बन गया है. संतों का यह संगम श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव लेकर आया है.
सादगी और सहजता से जीते हैं दिल, प्रवचनों का दिखता है असर
प्रेमानंद महाराज की सबसे बड़ी खासियत उनकी सादगी और सरल शैली है. वे जीवन की गहरी बातों को बेहद आसान शब्दों में समझाते हैं, जिससे हर व्यक्ति उनके विचारों से जुड़ाव महसूस करता है.
कम उम्र में चुना भक्ति मार्ग, आज बने लाखों लोगों की प्रेरणा
महाराज ने कम उम्र में ही सांसारिक जीवन का त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया था. आज वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं और उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है.
सोशल मीडिया से दूरी, फिर भी तेजी से बढ़ रही लोकप्रियता
हालांकि प्रेमानंद महाराज खुद सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन उनके प्रवचन और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होते रहते हैं. यही वजह है कि युवा पीढ़ी भी उनसे प्रभावित हो रही है.
जन्मोत्सव बना आस्था का उत्सव, श्रद्धालुओं को मिला सुकून और ऊर्जा
केली कुंज में मनाया जा रहा यह जन्मोत्सव अब केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक खास आध्यात्मिक अनुभव बन चुका है. यहां आने वाले लोग सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर लौटते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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