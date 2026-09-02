‘हनुमान अंश’ के मेकर्स को प्रेमानंद महाराज की चेतावनी क्यों? जानें क्या है पूरा मामला

हनुमान अंश के मेकर्स को प्रेमानंद महाराज ने खास नसीहत दी थी.जानें नीम करोली बाबा की बायोपिक में फेक नैरेशन और मनगढ़ंत बातें जोड़ने को लेकर उन्होंने क्या चेतावनी दी.

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HANUMAN ANSH

प्रेमानंद महाराज ने मेकर्स को दी खास नसीहत.

नीम करोली बाबा की कहानी में फेक नैरेशन से बचने की सलाह.

लोकप्रियता के लिए मनगढ़ंत बातें जोड़ने से किया सावधान.

करीब 2 करोड़ के बजट वाली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर चौंकाया.

Premanand Maharaj: नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ अपनी कहानी को लेकर भी चर्चा में है. फिल्म ने बेहद सीमित बजट के बावजूद दर्शकों के बीच मजबूत पकड़ बनाई है. लेकिन इस फिल्म के बनने से पहले ही इसके मेकर्स को प्रेमानंद महाराज से एक खास सलाह मिली थी. महाराज ने साफ शब्दों में समझाया था कि किसी महापुरुष के जीवन को पर्दे पर उतारना महज एक्टिंग नहीं है, बल्कि इसके लिए चरित्र और आचरण की पवित्रता को समझना भी जरूरी है.

फिल्म बनाने से पहले लिया था मार्गदर्शन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हनुमान अंश की निर्माता अनुप्रिया नागर ने फिल्म पर काम शुरू करने से पहले प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की थी. उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या किसी आध्यात्मिक महापुरुष के जीवन पर फिल्म बनाना एक तरह की सेवा मानी जा सकती है. इसी दौरान प्रेमानंद महाराज ने फिल्म के विषय और कलाकारों के लिए जरूरी सावधानियों पर बात की.

उनका कहना था कि महापुरुषों का चरित्र सामान्य मनोरंजन का विषय नहीं होता. ऐसे किरदार को देखकर दर्शकों के भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की भावना पैदा होनी चाहिए. इसलिए फिल्म में ऐसा कोई दृश्य या अभिनय नहीं होना चाहिए, जो उस चरित्र की गरिमा के विपरीत जाता हो.

लोकप्रियता के लिए मसाला डालने से किया सावधान

प्रेमानंद महाराज की सबसे अहम बात फिल्म की कहानी में बदलाव को लेकर थी. उन्होंने मेकर्स को सलाह दी कि सिर्फ लोकप्रियता या दर्शकों का मनोरंजन बढ़ाने के लिए महापुरुष के जीवन में ऐसी सांसारिक बातें या घटनाएं न जोड़ी जाएं, जिनका वास्तविकता से संबंध न हो.

उन्होंने यहां तक कहा कि अगर किसी महापुरुष के चरित्र में लोकप्रियता के लिए अनुचित चीजें जोड़ दी जाती हैं, तो यह अपराध जैसा हो सकता है. उनका जोर इस बात पर था कि ऐसे चरित्र को पर्दे पर उतारने के लिए सिर्फ बाहरी हावभाव या कॉस्ट्यूम काफी नहीं हैं. किरदार की आंतरिक भावना और पवित्रता को समझना भी जरूरी है.

कलाकारों को भी दी थी खास सलाह

प्रेमानंद महाराज ने ऐसे किरदार निभाने वाले कलाकारों के लिए भी साधना और सात्विक जीवन की बात कही. उनके मुताबिक, अगर कोई कलाकार किसी महापुरुष का चरित्र निभा रहा है तो उसे कुछ समय तक उस जीवन और विचारधारा को समझने की कोशिश करनी चाहिए. संतों का संग, सात्विक भोजन और आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन कलाकार को किरदार की गहराई समझने में मदद कर सकता है. यानी उनका संदेश साफ था कि महापुरुष का किरदार सिर्फ मेकअप और अभिनय से जीवंत नहीं होता. उसके लिए चरित्र की भावना को समझना जरूरी है.

2 करोड़ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल

दिलचस्प बात यह है कि हनुमान अंश की चर्चा सिर्फ आध्यात्मिक विषय की वजह से नहीं हो रही. करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने शुरुआत में बेहद धीमी रफ्तार पकड़ी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन करीब 10 लाख रुपये कमाए और शुरुआती दो हफ्तों में इसकी कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. लेकिन तीसरे हफ्ते से फिल्म ने अचानक रफ्तार पकड़ ली.

इसके बाद फिल्म की कमाई तेजी से बढ़ी और 50 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गई. अलग-अलग बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स में आंकड़ों में थोड़ा अंतर है, लेकिन इतना साफ है कि छोटे बजट की इस फिल्म ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है.

आखिर क्यों चर्चा में है हनुमान अंश?

फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक विरासत से प्रेरित है. यही वजह है कि इसके लिए कहानी को संवेदनशील तरीके से पेश करना मेकर्स के लिए बड़ी जिम्मेदारी थी. प्रेमानंद महाराज की सलाह भी इसी संदर्भ में थी कि महापुरुषों के जीवन को मनोरंजन के लिए तोड़ा-मरोड़ा न जाए.

फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता ने भी यह साबित किया कि बिना बड़े स्टार और भारी-भरकम बजट के भी किसी फिल्म को दर्शकों का समर्थन मिल सकता है. हनुमान अंश की कहानी, आध्यात्मिक विषय और दर्शकों की बढ़ती दिलचस्पी ने इसे एक ऐसी फिल्म बना दिया है, जिसकी चर्चा रिलीज के कई दिनों बाद भी जारी है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.