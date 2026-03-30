  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Purnima 2026 Pink Moon 2026 Love Relationship Upay Chandra Dev Darshan Benefits

Pink Moon 2026: इस दिन आसमान में दिखेगा ‘पिंक मून’… चंद्र देव की कृपा से प्रेम संबंधों में लौट सकता है गुलाबी निखार, जानिए कैसे?

Poornima Tips 2026: क्या सच में पिंक मून की रात रिश्तों में आ सकता है “गुलाबी निखार”? ज्योतिष और धर्म दोनों दे रहे हैं बड़ा संकेत…आज की रात जरूर जान लें ये खास उपाय.

Published date india.com Published: March 30, 2026 3:46 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Pink Moon 2026: इस दिन आसमान में दिखेगा ‘पिंक मून’… चंद्र देव की कृपा से प्रेम संबंधों में लौट सकता है गुलाबी निखार, जानिए कैसे?
(Ai Generated Image)

Poornima Tips 2026: 1 अप्रैल की पूर्णिमा इस बार रिश्तों के लिए खास संकेत लेकर आ रही है. इस दिन आसमान में ‘पिंक मून’ दिखाई देगा, जिसे प्रेम, भावनाओं और रिश्तों की ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है. भले ही चांद का रंग पूरी तरह गुलाबी न हो, लेकिन इसका आध्यात्मिक प्रभाव दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में “गुलाबी निखार” ला सकता है.

दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों पर असर

ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, प्रेम और भावनाओं का स्वामी माना गया है. जब चंद्रमा पूर्ण अवस्था में होता है, तो उसकी ऊर्जा अपने चरम पर होती है. यही कारण है कि पिंक मून की रात को पति-पत्नी के रिश्तों में आई दूरियों को खत्म करने और प्रेम संबंधों में आई कड़वाहट को मिटाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है. अगर आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव है या लव रिलेशन में गलतफहमियां बढ़ रही हैं, तो यह रात बदलाव का संकेत दे सकती है.

चंद्र देव की कृपा से कैसे बढ़ेगा प्यार?

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन चंद्र देव के दर्शन करने से मन शांत होता है और भावनाओं में संतुलन आता है. यही संतुलन रिश्तों को मजबूत करने का काम करता है. खासतौर पर दाम्पत्य जीवन में जहां छोटी-छोटी बातों पर तकरार बढ़ जाती है, वहां चंद्र ऊर्जा एक “हीलिंग पावर” की तरह काम करती है. वहीं प्रेम संबंधों में यह ऊर्जा आपसी समझ और भरोसा बढ़ाने में मदद करती है.

पिंक मून की रात करें ये आसान उपाय

अगर आप अपने रिश्तों में फिर से मिठास लाना चाहते हैं, तो पिंक मून की रात एक सरल उपाय किया जा सकता है. चांद निकलने के बाद एक पात्र में जल लें, उसमें सफेद फूल और थोड़े से चावल डालें और चंद्रमा को अर्घ्य दें. इसके बाद अपने जीवनसाथी या प्रेमी के साथ बैठकर कुछ समय शांतिपूर्वक बिताएं और मन ही मन रिश्ते में प्रेम और समझ बढ़ाने की प्रार्थना करें. मान्यता है कि इस उपाय से चंद्र दोष भी शांत होता है और रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

पूर्णिमा की रात क्यों मानी जाती है शक्तिशाली?

धार्मिक दृष्टि से पूर्णिमा की रात को देवी-देवताओं की ऊर्जा भी सक्रिय मानी जाती है. ऐसे में अगर पति-पत्नी साथ में पूजा या ध्यान करते हैं, तो उनके बीच का भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत हो सकता है. वहीं प्रेम संबंधों में यह दिन एक नई शुरुआत का संकेत भी दे सकता है, जहां पुरानी गलतफहमियां खत्म होकर एक नई समझ विकसित होती है.

रिश्तों के लिए सुनहरा मौका

वैज्ञानिक रूप से यह सिर्फ एक फुल मून है, लेकिन भारतीय परंपरा में हर पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है. पिंक मून को खासतौर पर “भावनाओं के जागरण” की रात माना जाता है. यही वजह है कि इस दिन किया गया छोटा सा प्रयास भी रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकता है. इस बार का पिंक मून सिर्फ देखने का नजारा नहीं, बल्कि आपके दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में फिर से प्यार, समझ और ‘गुलाबी निखार’ लौटाने का एक सुनहरा मौका भी हो सकता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.