Pushya nakshatra 2026: 11 अगस्त को पुष्य योग में बस कर लें ये छोटा सा उपाय...ये जादुई उपाय चमका देगा आपका भाग्य

11 अगस्त 2026 को पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर करें ये अचूक महाउपाय. आर्थिक तंगी, करियर की बाधाओं और वैवाहिक अड़चनों को दूर करने के लिए जानें सही समय और आसान उपाय.

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Pushya nakshatra 2026: 11 अगस्त 2026 को पुष्य नक्षत्र का एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है. इस दिन किए गए उपाय और अनुष्ठान लंबे समय से अटके कार्यों को पूरा करने में बेहद प्रभावी माने जाते हैं. यदि आप भी अपने रुके हुए कामकाज, वैवाहिक बाधाओं या आर्थिक तंगी से लंबे समय से परेशान हैं, तो यह विशेष अवसर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. प्रसिद्ध ज्योतिषविदों और आचार्यों के अनुसार, इस पावन अवधि में कुछ खास नियमों और उपायों का पालन करने से जीवन के सभी कष्टों से शीघ्र ही मुक्ति मिलती है.

शुभ समय और मुहूर्त

प्रारंभ: 11 अगस्त, सुबह 10:00 बजे.

समापन: 12 अगस्त, सुबह 07:00 बजे.

अत्यधिक प्रभावशाली समय (Golden Hour): सुबह 11:11 बजे- इस विशेष समयावधि में की गई पूजा, प्रार्थना और अचूक उपाय का प्रभाव सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है.

किन लोगों के लिए बेहद खास है यह उपाय?

वे लोग जिनका कोई भी जरूरी और महत्वपूर्ण काम पिछले काफी समय से लगातार अटका हुआ है.

जो उद्यमी या व्यापारी वर्ग के लोग व्यापार में मंदी, भारी घाटे या करियर की अनचाही बाधाओं से जूझ रहे हैं.

वे युवक-युवतियां जिनकी शादी या वैवाहिक मामलों में बात बनते-बनते लगातार रुकावटें आ रही हैं.

जो लोग अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक मानसिक तनाव, अशांति और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाना चाहते हैं.

पुष्य नक्षत्र के अचूक महाउपाय

शिवलिंग पर अर्पित करें 11 विशेष चीजें

पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होने के पश्चात किसी नजदीकी शिव मंदिर में जाएं और पूरे विधि-विधान के साथ शिवलिंग पर 11 विशेष सामग्रियां अर्पित करें. इसमें मुख्य रूप से 11 ताजे फूल, 11 साफ़ बेलपत्र, थोड़े से काले तिल, हरी इलायची के दाने और 11 बादाम शामिल होने चाहिए. धार्मिक मान्यताओं और प्राचीन परंपराओं के अनुसार, यह उपाय करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और घर-परिवार में सुख-समृद्धि के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं.

घर की नकारात्मकता मिटाने का सरल और अचूक उपाय

यदि आप किसी कारणवश इस पवित्र दिन मंदिर जाने में असमर्थ हैं, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. आप अपने घर के उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण वाले हिस्से को अच्छी तरह से साफ-सुथरा करें और वहाँ केसर के थोड़े से पानी के छींटे दें. ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता के साथ स्थाई रूप से सुख-समृद्धि का वास होता है.

पुष्य नक्षत्र का यह विशेष और दुर्लभ योग वर्ष में कुछ ही अवसरों पर बनता है. इसलिए, इस महत्वपूर्ण समय का पूरा लाभ उठाएं और अपनी पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.